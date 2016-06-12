  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:

صندوق ضمانت سرمایه گذاری ازصنایع کوچک آذربایجان شرقی حمایت می کند

صندوق ضمانت سرمایه گذاری ازصنایع کوچک آذربایجان شرقی حمایت می کند

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور گفت: واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی با اشتغال ۵۰ نفر می توانند از خدمات تضمینی این صندوق استفاده کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعقلی ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مدیران و صاحبان صنایع تولیدی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه اشاره به درصد بالای تعداد واحدهای تولیدی کوچک در کشور و بویژه استان، صندوق ضمانت سرمایه گذاری اقدامات متعددی برای پوشش این واحدها انجام داده است.

وی افزود : صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک تاسیس شده است .

تعقلی کمک به توسعه صنایع کوچک را از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع عنوان کرد و اظهار داشت : در زمان تخصیص تسهیلاتبه واحدهای تولیدی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مبادرت به دریافت وثایق سهل الوصول می کنند که گاه از عهده واحدها خارج است و صندوق در این هنگام وارد عمل می شود.

وی تصریح کرد: پس از انجام بررسی های کارشناسی و اعتبار سنجی، مبتنی بر اولویت های تصویب شده صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت نامه اعتباری برای متقاضی صادر می شود که سال ۹۴ به اندازه نصف عمر صندوق اقدامات موثر در راستای صدور تضامین مختلف صورت گرفته است .

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور خاطر نشان شد: امیدوارم در سال ۹۵  واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی حداقل تا پنجاه میلیارد از خدمات مختلف صندوق استفاده کنند .

کد مطلب 3683977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها