صندوق ضمانت سرمایه گذاری ازصنایع کوچک آذربایجان شرقی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعقلی ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مدیران و صاحبان صنایع تولیدی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه اشاره به درصد بالای تعداد واحدهای تولیدی کوچک در کشور و بویژه استان، صندوق ضمانت سرمایه گذاری اقدامات متعددی برای پوشش این واحدها انجام داده است.

وی افزود : صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک تاسیس شده است .

تعقلی کمک به توسعه صنایع کوچک را از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع عنوان کرد و اظهار داشت : در زمان تخصیص تسهیلاتبه واحدهای تولیدی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مبادرت به دریافت وثایق سهل الوصول می کنند که گاه از عهده واحدها خارج است و صندوق در این هنگام وارد عمل می شود.

وی تصریح کرد: پس از انجام بررسی های کارشناسی و اعتبار سنجی، مبتنی بر اولویت های تصویب شده صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت نامه اعتباری برای متقاضی صادر می شود که سال ۹۴ به اندازه نصف عمر صندوق اقدامات موثر در راستای صدور تضامین مختلف صورت گرفته است .

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور خاطر نشان شد: امیدوارم در سال ۹۵ واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی حداقل تا پنجاه میلیارد از خدمات مختلف صندوق استفاده کنند .