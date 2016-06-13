پایان کار دوومیدانی ایران در مسابقات ترکیه بدون کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دوومیدانی کاران ایرانی که با هدف کسب سهیمه المپیک راهی رقابتهای ترکیه شده بودند علیرغم کسب ۱۷ مدال موفق نشدند به سهمیه المپیک دست پیدا کنند. در روز پایانی رقابت های بین المللی دو و میدانی ارزروم ترکیه، نمایندگان کشومان موفق شدند به ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز دست یابند.

در ۲۰۰ متر بانوان دونده ای از اوکراین با ثبت زمان ۲۳.۵۹ ثانیه اول شد. مریم طوسی دونده کشورمان با ثبت زمان ۲۴.۱۱ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت و دونده ای از کشور ترکیه نیز با ثبت زمان ۲۴.۲۹ ثانیه سوم شد.

در رشته ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، تیم ترکیه با ثبت زمان ۳۸.۳۱ ثانیه قهرمان شد. تیم رومانی با ثبت زمان ۳۹.۶۰ نایب قهرمان شد و تیم امدادی کشورمان نیز با ترکیب علی خدیور، رضا قاسمی، مهدی زمانی و سجاد هاشمی با ثبت زمان ۳۹.۸۴ به عنوان سومی دست یافت و مدال برنز را از آن خود کرد.

در رشته پرش طول، محمد ارزنده موفق شد با ثبت رکورد ۷.۸۵ متر در جایگاه نخست بایستد و مدال طلا بگیرد. پرنده ترکیه ای نیز با ثبت رکورد ۷.۷۸ متر دوم شد و سبحان طاهر خانی دیگر ورزشکاری از کشورمان هم با ثبت رکورد ۷.۵۶ در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

در رشته پرتاب وزنه، علی ثمری موفق شد با ثبت رکورد ۱۸.۹۲ متر بر روی سکوی نخست بایستد و مدال طلا بگیرد. پرتابگرانی از کشور ترکیه نیز با ثبت رکوردهای ۱۷.۶۰ متر و ۱۳.۴۳ متر به رتیب دوم و سوم شدند.

در رشته پرتاب نیزه، امید تاجی با ثبت رکورد ۷۶.۱۲ متر قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. پرتابگر رومانیایی با ثبت رکورد ۷۴.۵۶ متر دوم شد و یوسف یوسف وند از کشورمان نیز با ثبت رکورد ۶۷.۳۷ متر در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.

در رشته پرش سه گام پرندگانی از کشور رومانی با ثبت رکورد ۱۵.۸۵ و ۱۵.۸۳ متر به ترتیب در جایگاه های اول و دوم ایستادند. وحید صدیق پرنده ای کشورمان با ثبت رکورد ۱۵.۷۹ سوم شد و به مدال برنز رسید و میلاد دریساوی نیز با ثبت رکورد ۱۵.۳۸ متر در جایگاه چهارم ایستاد.

در رشته پرش با نیزه پرندگانی از کشور ترکیه به مقام های اول و دوم دست یافتند و شهروز بنی آدم از کشورمان با ثبت رکورد ۴.۶۰ متر در جایگاه سوم ایستاد و به مدال برنز دست یافت.

در ۲۰۰ متر مردان نیز دوندگانی از کشور ترکیه، اوکراین و رومانی صاحب عنوان های اول تا سوم شدند. علی خدیور با ثبت زمان ۲۱.۰۲ در جایگاه ششم ایستاد و رضا قاسمی نیز با ثبت زمان ۲۱.۳۰ در هشتم شد.

نمایندگان ایران در روز نخست رقابتها نیز به سه مدال طلا،سه نقره و دو برنز دست پیدا کرده بودند.