رحمت امینی درباره برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: در شورا، کارگروه تئاتر کمدی با حضور هنرمندان مدعوی چون داود فتحعلی‌بیگی و محمود عزیزی و همچنین اعضای ثابتی شامل کارشناسان شورا شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: یکی از معضلات تئاتر کمدی تهران که از آن به عنوان تئاتر آزاد نام می‌برند این است که مشخص نیست چه کسانی می‌توانند در این حوزه کار کنند. واژه «آزاد» به این تئاتر کمدی ضربه می‌زند در حالیکه که نباید تئاتر کمدی تهران به حال خود رها شود. از این رو آیین‌ نامه‌ای را در دست تدوین داریم تا مشخص شود چه کسانی می‌توانند در تئاتر کمدی تهران کار کنند.

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر تئاتر تأکید کرد: تمرکزمان روی ساماندهی به تئاتر کمدی تهران است زیرا این حوزه تئاتر به لحاظ مخاطب پرمخاطب‌ترین و متنوع‌ترین است و به همین خاطر گنجینه‌ای است که باید به درستی در تئاتر عرضه شود.

امینی با بیان اینکه بعد از ماه‌های محرم و صفر و بعد از تعیین قواعد و خواسته‌ها به لحاظ ارزشیابی و نظارت، همایشی را با حضور بهترین‌های تئاتر کمدی تهران برگزار خواهیم کرد، افزود: حتی اگر آثاری در تئاتر کمدی تهران باشند که به لحاظ کیفی و استاندارد در سطح خوبی باشند، آن‌ها را به بخش «به علاوه» جشنواره تئاتر فجر هم اضافه خواهیم کرد.

وی یادآور شد: این اقدام و برنامه ریزی در ذیل همان بخش ارزشیابی شورا انجام می‌شود. در حوزه سایر تئاترها هم در بخش ارزشیابی شورا اقداماتی را در دست داریم تا در هر فصل، شورا چندین کار قابل قبول و با کیفیت را معرفی کند. با این کار شورای ارزشیابی و نظارت به نوعی اعلام موضع می‌کند که جدا از بخش نظارتی و صدور مجوز، نگاه ارزشیابی را به لحاظ قوت و کیفیت آثار مدنظر دارد.

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر تئاتر در پایان اظهار کرد: با این اقدام، بعد از چند ماه عیار سالن‌های تئاتری و اینکه هر کدام از سالن‌های تئاتری در یک بازه زمانی به لحاظ کیفی تا چه حد موفق عمل کرده‌اند، مشخص می‌شود.