اجرای برنامه های سلامت در ضیافت ویژه شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: برنامه های سلامت محور ماه مبارک رمضان در سه حوزه ی اقدامات بهداشتی و ایمنی در مساجد، برپایی ایستگاه های اهدای خون و سلامت در ضیافت در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران با اهتمام جدی ادارات سلامت مناطق با همکاری و مشارکت کانون خادمین سلامت و سایر کانون ها برگزار می شود.

وی اعلام کرد: طی ماه مبارک رمضان از ۱۸خردادماه الی ۱۵تیرماه در مساجد شهر تهران به ویژه مساجد همکار در طرح کانون خادمین سلامت مساجد، خدمت رسانی به شهروندان صورت می گیرد.

به گفته زمانی، حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان، استفاده از ظرفیت بالای مساجد در ارائه خدمات سلامت به شهروندان در ماه مبارک رمضان، احیاء و تقویت نقش مساجد به عنوان اصلی ترین پایگاه های حفظ ارزش های والای اسلامی، حساس سازی و جلب توجه بیشتر شهروندان به مسائل مربوط به سلامت اجتماعی، روانی، معنوی و جسمی تقویت نقش اعضای کانون خادمین سلامت مساجد در سطح محله، بهره مندی از حضور بانوان در ایام ماه مبارک رمضان درمساجد جهت ارتقای سلامت در خانواده، حفظ و ارتقاء بهداشت و ایمنی مساجد به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان در راستای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ارتقاء حس همدلی و نوعدوستی در بین شهروندان با برپایی ایستگاه های اهدای خون از اهداف این برنامه ها به شمار می رود.

وی با اشاره به حوزه اقدامات بهداشتی، ایمنی و پیشگیری از حوادث در مساجد گفت: با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان حضور و تردد نمازگزاران در مساجد افزایش می یابد به همین منظور جهت جلوگیری از بروز حوادث در مساجد بهتر است که اقدامات ایمنی و بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. این موارد در زمینه مجهر بودن مساجد به امکانات ساختمانی ایمن، وسایل گرمایشی مناسب، سیستم های تهویه، روشنایی، سیستم اطفای حریق، کمک های اولیه استاندارد و همچنین حفظ و ارتقاء سطح بهداشت نمازگزاران باید بررسی و تکمیل شود.



مدیرکل سلامت شهرداری تهران از برپایی ایستگاه های اهدای خون ثابت و سیار طی ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: ایستگاه های ثابت اهدای خون مطابق با استانداردهای سازمان انتقال خون در سه نقطه از شهر تهران شامل حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از سوی منطقه ۲۰، نمایشگاه قرآن واقع در مصلی شهر تهران از سوی منطقه۷، هیئت رزمندگان غرب از سوی منطقه ۲ با همکاری و هماهنگی اداره کل انتقال خون تهران برپا می شود.

وی با اشاره به برپایی ایستگاه های سیار اهدای خون اظهار کرد: با هماهنگی سازمان انتقال خون و با توجه به ظرفیت آن سازمان، ایستگاه های سیار اهدای خون بعد از افطار در سطح منطقه جهت ارائه خدمت و شرکت اعضای کانون و سایر شهروندان در این عمل خداپسندانه مستقر شود.

وی ادامه داد: همچنین در صورت عدم راه اندازی پایگاه های ثابت یا سیار اهدای خون در سطح منطقه تسهیلات لازم جهت حضور نمازگزاران و اعضای کانون خادمین سلامت مساجد جهت حضور در ایستگاه های ثابت یا سیار اهدای خون فراهم می شود.



زمانی با اعلام اجرای برنامه های سلامت در ضیافت اظهار داشت: بخشی از این خدمات در قالب مشاوره روان شناسی، ارائه مشاوره تغذیه و طب اسلامی، مشاوره پزشکی، برگزاری مسابقات سلامت، تست فشار خون، تهیه وتوزیع اقلام آموزشی و برگزاری سخنرانی آموزشی سلامت محور از قبیل آموزش مهارت های زندگی، بهداشت فردی و گروهی، نقش آموزه های دینی در ارتقای سلامت و ... ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه های یاد شده، غرفه های سلامت در پایگاه های فرهنگی هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران نیز برپا و به خدمت رسانی به شهروندان مشغول می شوند.



به گفته مدیرکل سلامت شهرداری تهران، در اجرای این برنامه ها که با هماهنگی لازم با هیات امناء و امام جماعت مسجد انجام می شود، از ظرفیت خادمین سلامت مساجد، مدیریت محله، بسیج مسجد و سمن ها نیز بهره گیری خواهد شد.