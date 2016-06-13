جزییات نجات دختر۱۸ ساله از مرگ توسط یک دانش آموز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسین‌زاده دانش‌آموز مقطع متوسطه اول شهرستان اندیمشک استان خوزستان که به همراه خانواده راهی روستای چشمک از توابع خرم‌آباد شده بود پس از اسکان در کنار مقبره امامزاده سیدعلی، خانواده‌ای پریشان و وحشت‌زده را می‌بیند که دختر ۱۸ساله‌شان بیهوش و در خطر مرگ قرار گرفته است.

وی که پس از چند دوره آموزش‌های امداد و نجات در قالب طرح دادرس توسط مربیان هلال‌احمر، مبانی امداد را فراگرفته بود با رضایت خانواده این دختر ۱۸ ساله و بررسی ارزیابی اولیه، مصدوم را که بدون تنفس و ضربان قلب بود، با عملیات احیای قلبی و ریوی احیا کرده و جان دختر ۱۸ساله را از مرگ حتمی نجات دهد.

به هوش که آمد خدا را هزار بار شکر کردم

علیرضا حسین‌زاده ۱۵ساله، دانش‌آموز پایه نهم مدرسه نمونه دولتی شهید بابایی‌زاده شهرستان اندیمشک اتفاقات حادث شده را اینگونه توضیح می‌دهد: در کنار تپه‌های منطقه دره سید نزدیک امامزاده مشغول قدم زدن بودم که این دختر خانم را با حالتی شبیه به قفل شده بر روی زمین دیدم که پدر و مادرش بالای سرش بودند.

وی افزود: خواستم شرایطش را بررسی کنم و کمک کنم اما پدرشان چند دقیقه‌ای مخالفت می‌کرد که با اصرار و پافشاری در نهایت اجازه داد عملیات احیاء را شروع کنم. نمی‌دانم علت این حالت مصدوم نیش‌زدگی بود یا مسمومیت اما مصدوم ضربان قلب و تنفس نداشت که بعد از دو دور ماساژ قلبی به همراه تنفس، تنفسش بازگشت ولی چون ضربان قلب نداشت ماساژ قلبی را ادامه دادم و بعد از حدود ۲۹ ماساژ به هوش آمد و شروع به بالا آوردن کرد.

وی با بیان اینکه دانشش از عملیات احیاء تنها محدود به آموزش در طرح دادرس در دو سه سال اخیر بوده است، تأکید کرد: حقیقتا اول عملیات قدری ترسیده بودم و نگران بودم که اگر این دختر خانم زیر دستم بمیرد پدرش مرا رها نخواهد کرد اما نباید هول می‌کردم و با توکل به خدا تمام اقداماتی که در دادرس یاد گرفته بودم را پیاده‌سازی کردم و وقتی وی به هوش آمد هزار بار خدا را شکر کردم که توانسته بودم جان یک نفر را نجات دهم.

۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی، دوره دیده طرح دادرس هستند

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان خوزستان با ابراز خوشحالی از اینکه یکی از دانش آموزان این استان موفق به نجات جان یک هموطن شده است، می‌گوید: علیرضا یکی از دانش‌آموزان فعال طرح دادرس ما است که به عضویت نیروهای داوطلب اندیمشک هم درآمده و دوره‌های آموزشی کلاس‌های امداد و نجات را می‌بیند. وی هم اکنون در مرحله شهرستانی عضو طرح دادرس است به این روال که برترین‌های شهرستان هر ساله طی دو تیم دختران و پسران وارد مرحله استانی می‌شوند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مقیمی‌پور با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی سالانه در طرح دادرس آموزش می‌بینند، تصریح کرد: طبق دستورالعمل وزارتی این طرح برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول اجرا با همکاری هلال‌احمر برگزار می‌‌شود. ما ۴۰منطقه و شهرستان در خوزستان داریم که در حدود ۳۶ شهرستان طرح دادرس اجرا می‌شود و مابقی هم به خاطر این است که هلال احمر در آن شهرستان‌ها نماینده ندارد.

رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان خوزستان در خاتمه از برنامه برای تجلیل از این دانش‌آموز خبر داده و گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان از دانش‌آموز حسین‌زاده تقدیر و تجلیل کنیم.

در سال جاری ۸ هزار مدرسه مجری طرح دادرس بوده‌اند

حسن ضیاءالدینی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با ابراز خشنودی از بازدهی طرح دادرس، اظهار داشت: طرح دادرس یا همان "دانش‌آموز آماده در روزهای سخت" با هدف تحقق شعار "هر دانش آموز یک امدادگر" در فضای بانشاط، جذاب و رقابتی مسابقه آموزش‎های لازم در محورهای ۸گانه به داوطلبان ارایه می‌‌شود که با استقبال دانش‌آموزان نیز روبه‌رو شده است.

وی ادامه داد: در مرحله اول این طرح، مدارس راهنمایی تحت پوشش قرار گرفته است که در سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۱ که آغاز شروع به کار این طرح بود فقط مدارس مقطع متوسطه اول مراکز استان‌ها مجری طرح بودند اما در سال جاری ۸۰۰۰ مدرسه ما در سراسر کشور مجری طرح بودند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: ایران از کشورهای حادثه خیز و در زمره ۱۰ کشور آسیب‌پذیر محسوب می‌شود و طی سالیان متمادی تلفات و خسارات فراوانی را متحمل گردیده است. آنچه که مسلم است عدم شناخت از حوادث و راهکارهای مقابله با آنها عامل اصلی آسیب‌پذیری جوامع است و در این میان کودکان و نوجوانان جزو آسیب‌پذیرترین آحاد جامعه محسوب می‌شوند که باید برنامه خاصی برای آموزش، آماده‌سازی و کمک به آنها تدوین و اجرا گردد. با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و سلامت، توافقنامه همکاری دو جانبه بین معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر در قالب اجرای طرح دادرس امضا شد.

ضیاءالدینی رقابت‌های دانش‌آموزان در طرح دادرس را در ۸ مهارت پایه و پیشرفته اعلام کرد و گفت: به طور قطع با اجرای دقیق و بهینه طرح دادرس با توجه به گستره‌ وسیع آموزش و پرورش و علاقه‌مندی دانش‌آموزان به این گونه فعالیت‌ها در آینده‌ای نزدیک تعداد زیادی جوان نوع دوست، آماده و ماهر به مهارت‌های کافی خواهیم داشت که مروجین فرهنگ سلامت و ایمنی خواهند بود.