تدابیر در نظر گرفته شده برای تیم ملی فوتبال ایران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت گفت: بر اساس برنامه های جز به جز تیم ملی که از سوی سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان دریافت شده، چک لیست اقدامات اجرایی را در قالب برنامه های مختلف اردویی و مسابقه ای تنظیم کرده ایم و اجرا خواهد شد. اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به همراه رئیس، نایب رئیس اول و دبیر کل فدراسیون همت جدی را برای حمایتهای همه جانبه از تیم ملی به کار گرفته اند.

وی در ادامه بیان کرد: علیرغم محدودیت های مالی، سعی کرده ایم که تاکنون نیازهای تیم ملی را تامین کنیم. یکی از مواردی که مورد توجه است، سفر تیم ملی به چین از طریق پرواز چارتر بوده که از شرکت های هواپیمایی علاقمندی که در این ارتباط آمادگی همکاری و حمایت از فدراسیون فوتبال را دارند، دعوت به همکاری می کنیم. همچنین در ارتباط با حامی حمل و نقل و تولید کنندگان اتوبوس نیز در حال مذاکره هستیم تا جهت حمایت حمل و نقل تیم ملی از لحاظ در اختیار داشتن اتوبوس VVIP اقدامات لازم را انجام دهیم.

مدیر تیم های ملی درباره اعزام تیم ملی به چین گفت: باید خودمان را با شرایط میزبانی که از سوی حریف در نظر گرفته می شود، هماهنگ کنیم. در این زمینه از پرواز چارتر استفاده خواهیم کرد و در این ارتباط حامی حمل و نقل هوایی را هماهنگ و موضوع مربوطه را مطرح و در نهایت رفع می کنیم تا تیم ملی در شرایطی مطلوب به مسابقات اعزام شود.

ساکت در خصوص وضعیت زمین شماره یک کمپ تیم های ملی گفت: در ارتباط با وضعیت زمین شماره یک کمپ تیم های ملی، پس از بررسی و کارشناسی های مختلف که از سوی کارشناسان و بعضی از شرکت های توانمند و صاحب نظر صورت گرفته، چگونگی ارتقا کیفی آن و یا زمان کشت مجدد را مشخص کنیم.

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره هماهنگی های صورت گرفته با حامی تیم ملی در رابطه با درج تبلیغات بر روی پیراهن تیم های ملی فوتبال گفت: با هماهنگی های صورت گرفته قرار شد تا تبلیغات روی پیراهن تیم ملی نسبت به دوره قبل تعدیل و اصلاح شود و در واقع باید تبلیغات در حد عرف و متداول و در شان تیم ملی بر روی پیراهن درج کنیم.

وی در ادامه ضمن تشکر از شرکت توسعه و تجهیز و مجموعه ورزشی آزادی بیان کرد: از مدبر- رئیس شرکت توسعه و تجهیز، طباطبایی-مدیریت مجموعه آزادی، سوادی و پرسنل مجموعه که به جد در حال تقویت کیفی چمن ورزشگاه آزادی هستند، صمیمانه تشکر می کنیم.

ساکت در ادامه افزود: آهنگ همدلی برای حمایت از تیم ملی در عرصه رسانه ها، صدا و سیما، سازمان ها و نهادهای مرتبط به خوبی وجود دارد و باید وفاق ملی برای حمایت از تیم ملی فوتبال بیش از پیش شود تا شاهد قدرت نمایی بهتر تیم ملی در آوردگاه مقدماتی جام جهانی باشیم.

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: از مسئولین مجموعه پژوهشگاه نفت، هتل آزادی، وزارت امور خارجه، اداره گذرنامه، سازمان نظام وظیفه و پرسنل آکادمی ملی فوتبال تشکر می کنیم که در مسیر همراهی تیم ملی از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای ارتقا استاندارهای تیم ملی از حیث اداری و تشکیلاتی و همچنین مسائل اجرایی، با تشکیل جلسات کارشناسی، برنامه ریزی های مختلفی آغاز شده و به مرور زمان به اجرا می گذاریم.

ساکت در پایان گفت: کمبودهایی که در ارتباط با تیم ملی فوتبال بزرگسالان و دیگر تیم های ملی وجود دارد، نیاز به حمایت عملی دولت محترم، تلاش و برنامه ریزی ویژه فدراسیون فوتبال خواهد بود و باید گام به گام برای هر کدام از آنها اقدامات اجرایی و عملیاتی شود.