۲۳ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، با برگزاری نشست مشترک روسای شعب ۱۵ گانه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ۲۳ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم تعیین شدند.

اسامی این افراد عبارتند از:

هادی قوامی، حسن سلیمانی، محمدرضا تابش، محسن بیگلری، سیدمهدی فرشادان، غلامرضا تاجگردون، محمدمهدی مفتح، منصور مرادی، محمد فیضی زنگیر، جهانبخش محبی نیا، محمد حسینی، نبی هزار جریبی، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، حسینعلی حاجی دلیگانی، شهباز حسن پور بیگلری، حمیدرضا حاجی بابایی، عزت الله یوسفیان ملا، علی کاظمی، مهرداد بائوج لاهوتی، غلامرضا حیدری، علی قربانی، عبدالرضا مصری و محمد خدابخشی.