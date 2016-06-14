عقب ماندگی قطب شیلاتی از آبزی پروری مدرن در دریا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طبق برنامه مازندران باید تا پایان سال ۹۴ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پنج هزار تن ماهی در قفس پرورش دهد و رسیدن به این هدف، تدوین برنامه‌های جامع و رفع موانع فراروی را می‌طلبد.

امروزه پرورش ماهی در قفس هم موردتوجه محققین و هم پرورش‌دهندگان قرارگرفته است، عواملی مانند افزایش مصرف جهانی ماهی، کاهش صید ماهیان دریایی و سودآور و اقتصادی بودن باعث شده که توجه به پرورش ماهی در قفس افزایش یابد.

در حال حاضر، با توجه به وجود محدودیت‌های فراوان در بهره‌برداری از منابع آبی، توجه به توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت‌های صیادی در اغلب کشورها آغاز شده است و آبزی‌پروری در قفس در دهه گذشته به‌سرعت در جهان رشد و توسعه‌یافته است.

در حال حاضر بیش از ۶۲ کشور درزمینهٔ پرورش آبزیان در قفس مشغول به فعالیت هستند و پیش‌بینی تولید ماهیان دریایی با این روش تا سال ۲۰۲۵ در حدود ۱۰ میلیون تن خواهد بود و کشورهای مالزی، تایلند، ویتنام، چین، ‌ نروژ و ایسلند کشورهای پیشرو در جهت پرورش ماهی به این شیوه هستند.

در ایران نیز طرح مطالعه توسعه پرورش ماهیان دریایی در استان هرمزگان با هدف بازسازی و حفظ ذخایر آبزی کشور از سال ۷۹ آغازشده است، پرورش ماهی در ایران در ابتدا در استان بوشهر سواحل کنگان کلید خورد که در سال ۱۳۸۹ معادل ۹ تن ماهی پرورشی از دو قفس به حجم یک‌هزار و ۶۰۰ مترمکعب صید شد.

مزایای پرورش ماهی در قفس شامل کاهش هزینه نسبت به پرورش ماهی در استخرهای خاکی یا سیستم‌های مداربسته، مدیریت آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر، سهولت در مشاهده و بررسی میزان تغذیه ماهی، سهولت و اقتصادی بودن درمان علیه انگل‌ها و بیماری‌ها، در مقایسه با استخرهای خاکی و سیستم‌های مداربسته به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد. در هنگام نصب قفس در استخر پرورشی می‌توان از استخر برای پرورش گونه‌های دیگر آبزی استفاده نمود، در صورت بروز آلودگی‌های محیطی و یا وجود مواد معلق که برای قفس مشکل‌ساز است می‌توان قفس را جابجا کرد.

بهره برداری از دو طرح پرورش ماهی در قفس

مدیرکل شیلات مازندران می‌گوید: در حال حاضرمراکزپرورش ماهی در قفس‌های دریایی به تعداد ۴۹ فقره موافقت اصولی به ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۶۰ تن، همچنین ۱۹ فقره موافقت تأسیس به ظرفیت پنج هزار و ۴۰۰ تن و دو فقره پروانه بهره‌برداری به ظرفیت ۳۰۰ تن صادرشده است.

حسینعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه می‌دهد: دورنمای پرورش ماهی باید از آب‌های داخلی به سمت قفس‌های دریایی سوق داده شود و اطمینان داریم اگر به شیلات نگاه ویژه‌ای شود مازندران می‌تواند درکنار کشاورزی و صنعت توریستم در کشور و حتی خارج ازکشورحرفی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بحث پرورش میگو در آب‌های دریای مازندران به خاطر کم شور بودن آب دریا نسبت به جنوب و صادرات آن به کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا، می‌تواند یکی ازراههای کمک به شعار سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل باشد.

طبق آمارها، امروز در تمام دنیا حدود ۱۹۰ میلیون تن تولید ماهی داریم که ۵۱ درصد آن آبزی‌پروری و بقیه صید است و بر اساس برنامه شیلات کشور در مازندران برای سال ۹۵، تولید ۲۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس هدف‌گذاری شد.

مازندران با ۶۰ هزار تن تولید ماهیان گرمابی و سردابی و فارغ‌التحصیلان زیادی که دارد، ظرفیت بالایی در این بخش دارد که باید از آن‌ها بهره‌برداری شود. استاندار مازندران نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: پنج هزار تن تولید ماهی در قفس را برای امسال در مازندران هدف‌گذاری کردیم، برای سال آینده نیز از ۵۶ هزار تن پرورش ماهی در قفس کشور ۱۲ هزار تن برای مازندران است.

ربیع فلاح جلودار می‌گوید: درمجموع، صید ماهیان استخوانی در سواحل مازندران سه هزار تن است اما در کنار آن‌وقتی ظرفیت دریای خزر ۳۵۰ هزار تن پرورش ماهی است، چرا باید ۲۰ هزار تن از آن دریافت کنیم.

رئیس سازمان شیلات ایران نیز در سفر اخیر به مازندران با اشاره به سواحل ایران و اینکه از یک‌میلیون تن تولید ماهیان در قفس، ۴۰ درصد آبزی‌پروری است، اظهار کرد: بااین‌حال، از قافله جهانی عقب هستیم، لذا تنها راهی که می‌توانیم هم کمبود غذا را تأمین کنیم و هم در شرایطی که آب شیرین پاسخ‌گو نیست، باید از آب دریا استفاده کنیم که باسیاست‌های جهانی نیز مطابقت دارد.

حسین صالحی ادامه داد: از مجموع، ۴.۵ میلیون تن پرورش ماهی در قفس که در دنیا تولید می‌شود، یک‌سوم آن در چین بوده که بیش از یک‌میلیون قفس دارد و ترکیه نیز ۳۰۰ تن تولید دارد.

پایان بودن سرانه مصرف آبزیان در مازندران، لزوم توسعه طرح های مدرن آبزی پروری را الزامی می سازد، در حال حاضر سرانه متوسط مصرف آبزیان در دنیا ۲۰، در ایران ۱۰ کیلوگرم و مازندران ۱۲ کیلوگرم است. مصرف آبزیان در کاهش سکته‌های مغزی و قلبی مؤثر است.

در برنامه ششم توسعه، تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس را برنامه‌ریزی شد که ۴۰ هزار تن برای مازندران است و باید دید چه برنامه ای برای تحقق این هدف در استان طراحی و تدوین می شود.