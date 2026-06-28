اجرای پایلوت طرح قفس پرورش میگو در نوشهر و امیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی دوست عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های شیلاتی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های نوین آبزی‌پروری در مازندران گفت: راه‌اندازی نخستین قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی کشور و اجرای پایلوت پرورش میگو در سواحل استان، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دریامحور، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در بخش شیلات خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان سازمان شیلات ایران، با اشاره به بازدید از نخستین قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی کشور در شهرستان نوشهر و همچنین پایلوت پرورش میگو در سایت بندر صیادی امیرآباد، توسعه فناوری‌های نوین در آبزی‌پروری را یکی از مهم‌ترین الزامات افزایش بهره‌وری و تولید در سواحل شمالی کشور دانست.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان سازمان شیلات ایران با اشاره به ویژگی‌های فنی قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند ضمن افزایش ایمنی و دوام سازه‌ها، زمینه توسعه پرورش ماهی در دریا و ارتقای ظرفیت تولید را فراهم کند.

محمدی‌دوست همچنین به طرح پرورش میگو در امیرآباد اشاره کرد و اجرای این طرح را گامی مؤثر برای تنوع‌بخشی به تولیدات شیلاتی استان عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل مازندران، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور را شتاب خواهد داد.

در نشست‌های تخصصی برگزارشده همزمان با این بازدیدها، آخرین وضعیت طرح‌های آبزی‌پروری، چالش‌های اجرایی، راهکارهای توسعه پرورش ماهی در قفس و برنامه‌های حمایتی برای گسترش فعالیت‌های نوآورانه در حوزه شیلات مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست‌ها بر استمرار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و توسعه زیرساخت‌های آبزی‌پروری دریایی در مازندران تأکید شد و این استان را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصاد دریامحور کشور برشمردند.