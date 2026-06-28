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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

اجرای پایلوت طرح قفس پرورش میگو در نوشهر و امیرآباد

اجرای پایلوت طرح قفس پرورش میگو در نوشهر و امیرآباد

نوشهر - مدیرکل دفتر امور میگو سازمان شیلات ایران از اجرای قفس تمام‌فلزی و پایلوت پرورش میگو در نوشهر و امیرآباد خبر داد و آن را افق تازه آبزی‌پروری دریایی در مازندران برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی دوست عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های شیلاتی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های نوین آبزی‌پروری در مازندران گفت: راه‌اندازی نخستین قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی کشور و اجرای پایلوت پرورش میگو در سواحل استان، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دریامحور، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در بخش شیلات خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان سازمان شیلات ایران، با اشاره به بازدید از نخستین قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی کشور در شهرستان نوشهر و همچنین پایلوت پرورش میگو در سایت بندر صیادی امیرآباد، توسعه فناوری‌های نوین در آبزی‌پروری را یکی از مهم‌ترین الزامات افزایش بهره‌وری و تولید در سواحل شمالی کشور دانست.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان سازمان شیلات ایران با اشاره به ویژگی‌های فنی قفس تمام‌فلزی پرورش ماهی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند ضمن افزایش ایمنی و دوام سازه‌ها، زمینه توسعه پرورش ماهی در دریا و ارتقای ظرفیت تولید را فراهم کند.

محمدی‌دوست همچنین به طرح پرورش میگو در امیرآباد اشاره کرد و اجرای این طرح را گامی مؤثر برای تنوع‌بخشی به تولیدات شیلاتی استان عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل مازندران، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور را شتاب خواهد داد.

در نشست‌های تخصصی برگزارشده همزمان با این بازدیدها، آخرین وضعیت طرح‌های آبزی‌پروری، چالش‌های اجرایی، راهکارهای توسعه پرورش ماهی در قفس و برنامه‌های حمایتی برای گسترش فعالیت‌های نوآورانه در حوزه شیلات مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست‌ها بر استمرار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و توسعه زیرساخت‌های آبزی‌پروری دریایی در مازندران تأکید شد و این استان را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصاد دریامحور کشور برشمردند.

کد مطلب 6873549

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