آخرین آزمون اوباما در مورد ایران/سکوت واشنگتن درباره اس ۳۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در آغاز گزارش خود می نویسد: یکی از تاثیرات توافق هسته ای با ایران که رئیس جمهور باراک اوباما در سال گذشته از آن به عنوان گامی بسوی صلح تمجید کرد آن بود که موجب می شد منطقه خاورمیانه ایمن تر شود. اما اگر آمریکا در مورد تحویل گرفتن سیستم اس ۳۰۰ روسیه از سوی ایران اقدامی انجام ندهد امنیت خاورمیانه دستخوش تغییر می شود.

در این مقاله تلاش شده تا به نوعی دولت آمریکا برای اقدام علیه ایران تحریک شود ازهمین رو بلومبرگ در ادامه، اوباما را به بي عملي در مقابل برنامه هاي موشكي و خريدهاي تسليحاتي ايران متهم نموده و سعي در تحريك دولت آمريكا براي اقدام در جهت ممانعت از تكميل تحويل سامانه اس ٣٠٠ به ايران شده است.

این در حالی است که پیشتر «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود هرچند دولت آمریکا با فروش سامانه های موشکی اس-۳۰۰ روسیه به ایران مخالفت کرده است ولی این معامله بر اساس قوانین بین المللی بوده است.

ترودو در اظهاراتی گفته بود: فروش سامانه های موشکی روسیه به ایران بر خلاف میل آمریکا بوده است ولی بر خلاف توافق هسته ای نبوده است.

در اين مقاله با انتقاد از اوباما كه توافق هسته اي سال گذشته با ايران را گامي تاريخي به سوي صلح خوانده بود، ادعا كرده است عدم اقدام آمريكا براي متوقف كردن ايران از تكميل خريد تسليحاتي پيشرفته سامانه اس ٣٠٠ از روسيه اوضاع منطقه را خطرناك تَر خواهد كرد.

بلومبرگ با إذعان به اين كه خريد اين سامانه در سال ٢٠٠٧ و قبل از قطعنامه تحريمي شوراي امنيت در سال ٢٠١٠ انجام شده است، از دولت آمريكا مي خواهد تا قطعنامه تحريمي جديدي را براي توقف اين خريد به شوراي امنيت پيشنهاد دهد و در صورت وتوي آن، بطور يكجانبه تحريم هايي را عليه طرف هاي اين معامله اعمال نمايد.

بلومبرگ ادعا مي كند كه در صورت عدم اقدام عاجل آمريكا، اين خريد تسليحاتي مي تواند به همكاري هاي گسترده تر ايران و روسيه در زمينه هاي مهم ديگري از قبيل خريد سامانه نسل پيشرفته اس ٤٠٠، جت هاي جنگنده و حتي ساخت تاسيسات توليد تانك هاي پيشرفته تي ٩٠ در ايران منجر شود.

بنا به گزارش بلومبرگ كنگره آمريكا از دولت اين كشور خواسته است تا برنامه هاي خود را در واكنش خود را به خريد اس ٣٠٠ تشريح نمايد، ولي دولت آمريكا در اين رابطه آشكارا سكوت اختيار نموده است.

به اعتقاد بلومبرگ دولت اوباما مي بايست قبل از اين كه خود را در مقابل يك عمل انجام شده ببيند، هرچه زودتر مي بايست ضمن اعلام برنامه هاي خود براي توقف اين معامله، با تحريم هاي جديد پيامي قوي به ايران و روسيه بفرستد و در كنار آن به تقويت توان رژيم اسراييل براي نابودي موشك هاي دوربرد ايران كمك كند.

با وجود همه اين توصيه ها، بلومبرگ از هرگونه اقدام مؤثر دولت اوباما در اين رابطه ابراز نااميدي مي كند، چرا كه اين دولت سال گذشته هم در برابر آزمايش هاي موشكي ايران عقب نشيني كرد و صرفا به اعمال برخي تحريم هاي نمادين و نمايشي بسنده نمود. به ادعای بلومبرگ، اين موضوع باعث جسورتر شدن بيش از پيش حكومت ايران شده است.

در پايان نويسنده بلومبرگ ادعا مي كند كه چون اوباما و جان كري تمام آبرو و اعتبار خود را در گرو معامله هسته اي با ايران گذاشته اند، عزم آنها براي حفظ اين توافق به هر قيمتي قابل درك است؛ با اين حال اگر اين اراده به معني تجاهل عمدي نسبت به اقدامات بي ثبات ساز ايران در خاورميانه باشد، آيا واقعا حفظ اين توافق ارزشش را دارد؟