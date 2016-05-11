تحریمی به خاطر خرید اس-۳۰۰ متوجه ایران نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید هرچند دولت آمریکا با فروش سامانه های موشکی اس-۳۰۰ روسیه به ایران مخالفت کرده است ولی این معامله بر اساس قوانین بین المللی بوده است.

وی گفت: فروش سامانه های موشکی روسیه به ایران بر خلاف میل آمریکا بوده است ولی بر خلاف توافق هسته ای نبوده است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه قرار است کاخ سفید بعد از دریافت نامه کنگره درباره تحریم های اضافی درباره انتقال سامانه موشکی اس۳۰۰ روسیه به ایران تصمیم گیری کند.

تردو می گوید در زمان فعلی هیچ تحریمی به خاطر فروش سامانه اس۳۰۰ متوجه ایران نخواهد بود چون این معامله قوانین شورای امنیت را نقض نمی کند.