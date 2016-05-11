  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۷:۰۴

تحریمی به خاطر خرید اس-۳۰۰ متوجه ایران نخواهد بود

تحریمی به خاطر خرید اس-۳۰۰ متوجه ایران نخواهد بود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد فروش سامانه موشکی اس-۳۰۰ روسیه به ایران بر اساس قوانین بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید هرچند دولت آمریکا با فروش سامانه های موشکی اس-۳۰۰ روسیه به ایران مخالفت کرده است ولی این معامله بر اساس قوانین بین المللی بوده است.

وی گفت: فروش سامانه های موشکی روسیه به ایران بر خلاف میل آمریکا بوده است ولی بر خلاف توافق هسته ای نبوده است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه قرار است کاخ سفید بعد از دریافت نامه کنگره درباره تحریم های اضافی درباره انتقال سامانه موشکی اس۳۰۰ روسیه به ایران تصمیم گیری کند.

تردو می گوید در زمان فعلی هیچ تحریمی به خاطر فروش سامانه اس۳۰۰ متوجه ایران نخواهد بود چون این معامله قوانین شورای امنیت را نقض نمی کند.

کد مطلب 3655640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها