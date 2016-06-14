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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

سه‌شنبه‌ها با رادیو نمایش

صوت/ «افتضاح» همیشه هم بد نیست

صوت/ «افتضاح» همیشه هم بد نیست

نمایش رادیویی «افتضاح» قصه زنی است که از دستپخت خود راضی نیست.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «افتضاح» کاری از هنرمندان رادیو نمایش قصه زنی است که از دستپخت خود راضی نیست اما همسرش مشکلی با او ندارد. در این بین بحثی بین این دو شکل می گیرد که در نهایت مسیر روال عادی زندگی را تغییر می دهد.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

- یه جوریه

* چه جوریه؟

- نمی دونم اوندفعه ای انگار بهتر بود.

* اشتباه می کنی نهال! خیلی هم خوبه.

- نه. اصلا نمیشه نگاش کرد جهان!

* من که خیلی خوشم میاد.

- افتضاحه...

* خوبه نهال! خوبه.

- می دونم بد شده لازم نیست تظاهر کنی.

* تظاهر نمی کنم. فقط می گم خیلی هم بد نیست...

کد مطلب 3685587
محیا رضایی کلانتری

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