به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی طنز «۹۹۹» کاری از اداره کل هنرهای نمایشی رادیوست که درباره فردی است که بسیار کار می کند و حالا سه روز از هفته او خالیست و به این دلیل احساس پوچی می کند. او به یک مشاور تلفنی تماس می گیرد و راهکار می گیرد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

- (صدای بوق) شما با مشاور ۹۹۹ تماس گرفته اید. اگر از بیکاری صدایتان درآمده کلید ۱، اگر از کار زیادی صدایتان درآمده کلید ۲ و اگر دنبال کار می گردید کلید ۳ را فشار دهید.

*(فردی کلیدی را فشار می دهد)

- (صدای بوق) صدای مشاور بفرمایید.

*خانم من خیلی خسته ام بس که کار کردم الان شیفت بیکاریمه زنگ زدم به شما.

- چرا چند تا شیفت کار می کنید مگه؟

*ساعت مشخصی نداره واقعا، مثلا همین امروز سه شیفته بودم.

- آهان. تخصصتون چیه شما؟

*شرکت در نشست های تخصصی، بیشتر هم کار و کاریابی هستش.

- آفرین پس رزومه خوبی هم دارین.

*خواهش می کنم. یکیش ۸ صبح بود تا ۱۲ راجع به کارآفرینی و چالش های آن. اونکه تموم شد ساعت ۲.۵ رفتم یه جای دیگه نشست درباره چالش و کارآفرینان آن بود. آخری هم آفرینش چالش و نقش اون در کارآفرینی.

- واقعا احسنت به شما با این انرژی و روحیه خوبتون.

*ولی می دونین خانم یه چیزی خیلی نگرانم کرده.

-چی...؟