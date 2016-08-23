به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی طنز «۹۹۹» کاری از اداره کل هنرهای نمایشی رادیوست که درباره فردی است که بسیار کار می کند و حالا سه روز از هفته او خالیست و به این دلیل احساس پوچی می کند. او به یک مشاور تلفنی تماس می گیرد و راهکار می گیرد.
بخشی از دیالوگهای این نمایش را در زیر می خوانید و میتوانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان میتوانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.
- (صدای بوق) شما با مشاور ۹۹۹ تماس گرفته اید. اگر از بیکاری صدایتان درآمده کلید ۱، اگر از کار زیادی صدایتان درآمده کلید ۲ و اگر دنبال کار می گردید کلید ۳ را فشار دهید.
*(فردی کلیدی را فشار می دهد)
- (صدای بوق) صدای مشاور بفرمایید.
*خانم من خیلی خسته ام بس که کار کردم الان شیفت بیکاریمه زنگ زدم به شما.
- چرا چند تا شیفت کار می کنید مگه؟
*ساعت مشخصی نداره واقعا، مثلا همین امروز سه شیفته بودم.
- آهان. تخصصتون چیه شما؟
*شرکت در نشست های تخصصی، بیشتر هم کار و کاریابی هستش.
- آفرین پس رزومه خوبی هم دارین.
*خواهش می کنم. یکیش ۸ صبح بود تا ۱۲ راجع به کارآفرینی و چالش های آن. اونکه تموم شد ساعت ۲.۵ رفتم یه جای دیگه نشست درباره چالش و کارآفرینان آن بود. آخری هم آفرینش چالش و نقش اون در کارآفرینی.
- واقعا احسنت به شما با این انرژی و روحیه خوبتون.
*ولی می دونین خانم یه چیزی خیلی نگرانم کرده.
-چی...؟
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