رسالت زنان ایران ارائه الگو از زن مسلمان فعال اجتماعی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده، رسالت بزرگ زنان جامعه ایران را ارائه الگویی از زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهان دانست و تاکید کرد: دولت یازدهم برای تحقق حقوق زنان، با همه توان فعال است.

متن کامل سخنان حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین و صحبه المنتجبین

فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ

بسیار خوشحالم از تقارن حضور در جمع شماری از بانوان عزیز و فرهیخته ایران با ۲۴ خرداد؛ روز امید و روزی که مردم ما در سال ۹۲ توانستند در برابر همه نقشه‌های شومی که علیه ملت طراحی کرده بودند، با بهترین بیان و زبان که آن زبان رأی و صندوق آراء بود، به جهانیان اعلام کنند که ملت بزرگ ایران به خوبی قادر است، حق خود را بازستاند و نقشه‌هایی را که علیه آنان طراحی شده، نقش بر آب کنند.

نقش زنان و جوانان نقش بسیار استثنایی در انتخابات خرداد ۹۲ و همچنین در سال گذشته در اسفند ۹۴ بود که با حضور فعالشان نه تنها پای صندوق انتخابات؛ که پای میز اعلام کاندیداتوری خود برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی کردند. این روند نشان می دهد که زنان جامعه ما در مسیر احقاق حقوق خود با همه توان و قدرت ایستاده‌اند و به راهشان ادامه خواهند داد.

امروز می‌بینیم پشت همین تریبون یک خانم فرماندار، با حضورش اعلام می‌کند که برخلاف آنچه برخی از تنگ نظران فکر می‌کنند، زن مشکل جامعه نیست و آنچنان که برخی از دیدگاه‌های نادرست و غلط این چنین معرفی می‌کنند، زن معضل جامعه نیست بلکه زن، فرصت و مسیر راه توسعه جامعه است.

این خانم فرماندار با حضورش اعلام کرد زن، قومیت و مذهب مشکل نیست.

امیدوارم زنان جامعه ما با مذاهب و قومیت‌های مختلف در سراسر ایران اسلامی روزی نیمی از جمعیت کاملاً فعال کشور در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و در صحنه اقتصادی باشند.

به اعتقاد من امروز بانوان در سایه و به برکت انقلاب اسلامی و آن نگاه و نظر تیزبینانه امام (ره) در جامعه نقش آفرینی موثر فارغ از فضای دوقطبی گذشته دارند. جامعه ما دیروز یک جامعه دو قطبی بود، یا می‌بایست طرف بگوید من دین، اخلاق، مذهب و ایمان و معنویت را پذیرفته ام یا بگوید من علم، دانش، توسعه و حضور فعال در جامعه را انتخاب کرده ام. چنین جامعه دو قطبی درست نیست.

البته شرایط آن دوران جامعه هم شرایط خاصی بود که این دیدگاه را بر افکار جامعه تحمیل می کرد که من اگر بخواهم دخترم متدین بماند، حداکثر مجاز به گذراندن دوران دبستان و با کمی مسامحه حداکثر دوران دبیرستان است، نه دانشگاه رفتن، نه در صحنه جامعه آمدن، نه فعالیت سیاسی کردن و نه عضو حزب بودن و حالا آن زمان شرایط احزاب آزاد هم وجود نداشت. عده ای حتی شبهه می‌کردند که اگر تظاهرات خیابانی بپا می‌شود، زن هم می‌تواند حضور پیدا کند؟ برخی فکر می کردند که باید یک روز برای تظاهرات خانم‌ها بگذاریم، یک روز برای تظاهرات آقایان. یک خیابان برای تظاهرات خانم ها و خیابان دیگری را برای تظاهرات آقایان بگذاریم.

شما الان این حرف را شوخی تلقی می‌کنید ولی واقعاً این افکار در سال ۵۶، ۵۷ در کشور ما وجود داشت. این طور تلقی می کردند که یا علم یا دین، یا فعالیت اجتماعی و یا حضور برای انجام وظایف در داخل خانه و خانواده.

این چه اندیشه‌ای است که یا زن باید در جامعه حضور یابد و یا بتواند وظیفه خانوادگی و مادری خودش را خوب انجام دهد - البته تردیدی نیست که وظیفه مادری، وظیفه ای بسیار مهم است که شاید هیچ وظیفه‌ای به پای آن نرسد که یک مادری بتواند بهترین فرزندان را تحویل جامعه بدهد - و یا اینکه زن باید بین خانواده و شغل، علم و دانش یا دین و مذهب و یا دنیا و یا آخرت، یکی را انتخاب کند. چنین تفکری در اسلام نداریم.

در اسلام زن و مرد در خلقت و ایفای نقش، برابرند. البته زنها نقش خاص خود را در برخی از موارد دارند. مردها هم نقش خاص خود را دارند. اگر ما بخواهیم تقسیم کنیم و امتیاز انسان‌ها را بر مبنای کاری که انجام می‌دهند و وظیفه‌ای که به ثمر می‌رسانند، نگاه کنیم، در برخی از موارد زنان وظایف سنگین‌تر و سخت‌تری بر عهده دارند.

در یک خانواده فرزندی که می‌خواهد تربیت شود، فردا مدیر این جامعه و فعال اقتصادی شود و نقش خود را در جامعه ایفا کند، در تربیت آن فرزند بین پدر و مادر قطعا نقش مادر بیشتر از پدر است. از همان دیدگاه است که در اسلام مادر مقامی والاتر و بالاتر از پدر دارد.

آن بیان پیامبر (ص) را شنیدید که فردی از ایشان پرسید چه کنم، فرمودند برو به مادرت نیکی کن. دوباره گفت چه کنم گفت برو به مادرت نیکی کن و بار سوم هم فرمودند برو به مادرت نیکی کن و بار چهارم گفت برو به پدرت هم کمک و خدمت کن. مادر چنین جایگاهی دارد.

زنی که وظیفه سخت و سنگین تربیت را بر عهده دارد، آیا مقام و جایگاهش در پیشگاه خداوند با مرد برابری نمی‌کند؟ اساساً ما چنین تفکری در اسلام نداریم که یک نوع جنسیت به نام مرد و جنس برتر و یک نوع جنسیت به نام زن به عنوان نقش دوم و مقام پایین تر باشد. وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً. انسان در پیشگاه خداوند دارای کرامت است.

۲۴ خرداد ۹۲ یک شعارش اعتدال بود و یک وجه اعتدال به مفهوم عدالت جنسیتی در میان مردان و زنان جامعه ما است.

زنان جامعه امروز افتخارات بالایی را برای ما آفریدند. شاید در برخی از پست‌ها و منصب‌ها حضور زنان برای مردم ما عادی است. برای مردم، دیدن حضور خانمی در عرصه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان و هنر و نقشی که می‌تواند ایفا کند، عادی است چون در این سال‌ها دیده‌اند. برخی از مسئولیت ها و مدیریت‌ها و حتی جامعه ورزشی ما که در گذشته این چنین فکر می‌شد که گویی ورزش، کار و نقش و وظیفه ویژه مردان است و بر فرض هم اگر زن بخواهد ورزشی انجام دهد، باید در فضای بسته ورزش‌ کند و اینکه در مسابقات بین المللی و جهانی شرکت کند، موضوعیت نداشت.

بر این نکته تأکید می‌کنم که امروز یک رسالت بزرگ زنان جامه ایرانی، ساختن الگوی زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهان است. زن ایرانی می‌تواند این کار را انجام دهد.

امروز می بینیم زنان ما در جامعه از لحاظ علم و دانش و حضور در المپیادهای علمی و امثال آن حضور ارزنده ای دارند و در دنیا نیز از لحاظ علم و دانش جایگاه قابل توجهی دارند. حتی شاهد هستیم خانمی ایرانی در ریاضیات برنده بالاترین مدال جهانی می‌شود. این به معنای آن است که ما در سایه انقلاب اسلامی، ضمن احترام به اخلاق و معنویت می‌توانیم در مسیر رشد قرار بگیریم.

این چه تفکری است که فکر می کنند امنیت و اخلاق زن فقط در داخل خانه تأمین می‌شود؛ خانه‌ای که حتماً درب آن بسته و دو قفله باشد. یک همچین چیزی است واقعاً؟ یعنی بعد از ۳۷ سال از انقلاب اسلامی، همچون تفکری در ما هست؟ که اگر هست نقص ماست. اگر همچون نقصی وجود دارد،

چطور یک زن اگر در خانه امنیت دارد، در خیابان، اداره و فعالیت اجتماعی نداشته باشد؟ آنچه اسلام برای ما مقرر کرده، برقراری امنیت کامل زنان و مردان در کنار یکدیگر است.

یک روایتی است که دوران حکومت امام زمان(عج) را توصیف می‌کند. یکی از ویژگی هایی که برای این حکومت برمی شمارد، می‌گوید در این حکومت‌ زنان آزادانه و در امنیت کامل از شهری به شهر دیگر به تنهایی عبور می‌کنند. این به معنای آن است که در نظام اسلامی یک امنیت کامل برای زنان جامعه ما حتی از این شهر به آن شهر و از این کشور به آن کشور وجود دارد.

اگر مشکلی در امنیت وجود دارد، این ما هستیم که نتوانستیم این امنیت را برای زنان جامعه تأمین کنیم. فکر می‌کنم امروز برای توسعه کشورمان، حتی برای اقتصاد مقاومتی که امسال سال اقدام و عمل است، این مساله بسیار مهمی است.

مگر می شود یک کشوری از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند و نیمی از جمعیت آن جامعه در خانه بماند و در صحنه کار و تلاش حضور نداشته باشد.

چه تفاوتی وجود دارد؟ این چه تفکری است که به عنوان تفکری نادرست و قدیمی در برخی اذهان باقی مانده است. گویی ظاهراً هنوز هم عده‌ای فکر می‌کنند که در خانواده و جامعه پدر باید سالار باشد و در همه موارد فعالیت‌های اجتماعی مرد سالار باشد.

ما نه پدر سالار داریم نه مادر سالار، نه خانم سالار و نه مرد سالار. آنچه در اسلام داریم شایسته سالار است و در این شایستگی هیچ تفاوتی وجود ندارد. دختران و پسران جوان ما در کنار یکدیگر از فرصت علم، دانش وفرصت فعالیت‌های اجتماعی باید برابر استفاده کنند تا ما بتوانیم به همه اهدافی که مد نظر است، دست پیدا کنیم.

خوشحال هستیم که امروز در تمام صحنه‌ها خانمها حضور دارند. هر وقت وزیری آمد گفت که معاونی را می‌خواهم از خانم‌ها بگذارم، معمولاً ما برای انتصابات در معاونت‌ها تحقیقی هم می‌کنیم و بعد به وزیر جواب می‌دهیم، اما نسبت به خانم‌ها فورا جواب مثبت دادیم. شاید در جامعه ما کسی باور نمی‌کرد در همین سال‌های اخیر که معاون وزیر نفت از خانم‌ها باشد و مسئولیت اداره پتروشیمی کشور را برعهده داشته باشد. کسی فکر نمی‌کرد مدیریت استاندارد کشور در اختیار یک خانم باشد. کسی فکر نمی‌کرد تعداد زیادی فرماندار و بخشدار در شهرهای مختلف، حتی در شهرها و استان‌های مرزی از خانم‌ها باشند.

شما خانم‌ها در زمینه علم خودتان تلاش کردید و امروز می‌‌بینید هیچ مانعی در کشور برای گذراندن تمام مدارج علمی برای خانمها وجود ندارد. در زمینه آموزش دادن و معلمی در سطوح مختلف شما آمدید این پست را گرفتید، در بخش‌های دانشگاهی و آموزش و پرورش و امروز برای همه حضور شما طبیعی است. در زمینه ورزش قدم به قدم زن‌ها دارند پیش می‌آیند و می‌توانند در صحنه‌های ورزش حضور داشته باشند. در زمینه هنر زن‌ها در کنار مردها و عین مردها و گاهی نقشی بهتر و بارزتر از مردها ایفا کرده و می کنند. در زمینه مدیریت هم شما خودتان باید این حرکت و این اراده را در مقام عمل نشان دهید و البته دولت یازدهم با همه توان در کنار شما خواهد بود.

فرصت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حق زنان جامعه‌مان می‌دانیم. کسی فکر نکند حضور زن در جامعه و فعالیت در فرصت‌های مختلف با آن وظایف مادری و یا وظایف خانوادگی و یا حراست از اخلاقی که زنان عفیف جامعه ما همواره خودشان از آن حراست کردند، منافاتی خواهد داشت.

امیدوارم روز به روز بتوانیم در مسیر تعالی کشور از فرصت حضور زنان در عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی بیشتر و بهتر بهره مند شویم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»