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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

در هفتمین نشست «گفتمان ضرب اصول»

عملکرد دفتر موسیقی وزارت ارشاد نقد و بررسی می‌شود

عملکرد دفتر موسیقی وزارت ارشاد نقد و بررسی می‌شود

عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین نشست «گفتمان ضرب اصول»، روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی، محمدرضا فیاض موسیقیدان و منتقد، بابک رضایی و محسن رجب پور کارشناس و رضا مهدوی به عنوان کارشناس مجری حضور پیدا می‌کنند. در هفتمین نشست «گفتمان ضرب اصول» مسائل و موضوعات مختلف مربوط به عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه کارشناسان و منتقدان مطرح می شود و مدیرکل این دفتر به مسائل مطرح شده پاسخ می‌دهد.

پیش از این، ۶ جلسه از «گفتمان ضرب اصول» با موضوع «بررسی وضعیت موسیقی صدا و سیما»، «بررسی وضعیت ارکسترهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «بررسی عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی»، «بررسی مشکلات کنسرتها (اجراهای زنده)» و «بررسی نحوه برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر» برگزار شده است.

حضور در این نشست برای عموم آزاد است و علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی- بالاتر از پل سید خندان- خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 3685782
علیرضا سعیدی

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