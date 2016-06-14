به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی، محمدرضا فیاض موسیقیدان و منتقد، بابک رضایی و محسن رجب پور کارشناس و رضا مهدوی به عنوان کارشناس مجری حضور پیدا می‌کنند. در هفتمین نشست «گفتمان ضرب اصول» مسائل و موضوعات مختلف مربوط به عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه کارشناسان و منتقدان مطرح می شود و مدیرکل این دفتر به مسائل مطرح شده پاسخ می‌دهد.

پیش از این، ۶ جلسه از «گفتمان ضرب اصول» با موضوع «بررسی وضعیت موسیقی صدا و سیما»، «بررسی وضعیت ارکسترهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «بررسی عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی»، «بررسی مشکلات کنسرتها (اجراهای زنده)» و «بررسی نحوه برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر» برگزار شده است.

حضور در این نشست برای عموم آزاد است و علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی- بالاتر از پل سید خندان- خیابان جلفا مراجعه کنند.