افزایش مرگ و میر زنان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌احسان صالح ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد همدان تاکید کرد و گفت: کمپ‌های ترک اعتیاد باید از نظر تعداد، ‌کیفیت و خدمات به صورت علمی ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه باید به فکر درمان دارویی معتادان بود چراکه درمان معتادان نیازمند داروست، ‌عنوان کرد: آمار مرگ و میر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان همدان کاهش یافته اما همدان هنوز نسبت به استان‌های همجوار پیشتاز است.

صالح با بیان اینکه در سال ۹۳ در استان همدان ۱۲۱ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند، گفت: این آمار در سال ۹۴ به ۱۰۹ نفر کاهش یافت که ۱۰۱ نفر از این تعداد مرد و ۸ نفر زن بودند.

کاهش ۱۰ درصدی مرگ و میر سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته در استان همدان

رئیس پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مرگ و میر سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته در استان همدان عنوان کرد: این کاهش در مردان ۱۳ درصد بوده اما در زنان افزایش داشته است.

وی از کاهش مرگ‌ومیر مردان به علت سوءمصرف موادمخدر در استان خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه آمارها نشان می‌دهد شمار زنانی که به این علت فوت کرده‌اند، در سال ۹۴ به دو برابر رسیده است.

صالح کاهش ۵۵ درصدی میزان مرگ و میر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان ملایر در سال گذشته و فوت ۴ نفر در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمار کشوری مرگ و میر‌ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر به طور میانگین ۳.۸ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

همدان ششمین استان کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه همدان ششمین استان کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است، گفت: پیشگیری نخستین گام در مقابله با مواد مخدراست.

عبدالحسین مرادی با بیان اینکه کاهش اعتیاد با اولویت زنان، ‌ جوانان و کودکان در دستور کار است و استفاده از ظرفیت‌های موجود برنامه ریزی شده است، گفت: افتتاح سامانه اطلاع‌رسانی در راستای پیشگیری از اعتیاد و افزایش سطح آگاهی مردم و افتتاح نمایشگاه مواد مخدر از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در هفته مبارزه با مواد مخدر در استان همدان است.

مرادی به برنامه امحاء مواد مخدر در نیروی انتظامی اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح در هفته مبارزه با مواد مخدر در ۸ استان و با مرکزیت استان کردستان اجرا می‌شود، گفت: ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر نیز از همدان برای امحا به کردستان ارسال می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان همچنین به تعرفه کمپ‌های ترک اعتیاد و افزایش نرخ تعرفه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعرفه هر دوره ۳۵۰ هزار تومان بود.

افزایش ۳۴ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان نیز با اشاره به افزایش ۳۴ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان همدان عنوان کرد: انهدام باند موادمخدر و دستگیری قاچاقچیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ هادی قزوینه ای ۶۵۹ کیلوگرم از کشفیات امسال را ماده مخدر تریاک عنوان کرد و گفت: ۵ کیلوگرم شیشه، ۲۷ کیلوگرم حشیش و ۱۶۰ کیلوگرم نیز سایر کشفیات مواد مخدر بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان همدان در سال جاری کشف شده است، گفت: ۲ هزار و ۱۰۴ نفر نیز در حوزه مواد مخدر و قاچاق آن دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شمار دستگیرشدگان ۲۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان به جمع‌آوری ۲۰۰ معتاد متجاهر از سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: این معتادان پس از غربالگری توسط تیم پزشکی به مرکز موضوع ماده ۱۶ تحویل داده شدند.

جمع‌آوری ۶۳ هزار و ۷۵۳ عدد قرص‌ غیرمجاز و روانگردان در همدان

قزوینه ای همچنین از جمع‌آوری ۶۳ هزار و ۷۵۳ عدد قرص‌ غیرمجاز و روانگردان در سال جاری در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه برای پاک‌سازی محله‌های آلوده تا کنون ۱۷۱ طرح اجرا شده است، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۱۹۴ عملیات دستگیری انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

وی از توقیف ۳۵ دستگاه خودرو از قاچاقچیان خبر داد و عنوان کرد: از این متخلفان ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۳ قبضه اسلحه جنگی و کلت کمری کشف شده است.

نماینده مراکز درمانی اقامتی استان همدان نیز در این جلسه گفت: ۴۳ مرکز ترک اعتیاد در استان فعال هستند که از این تعداد ۴۱ مرکز ویژه آقایان و دو مرکز ویژه بانوان است.

علی نوری با بیان اینکه درصد ورودی کمپ‌ها با توجه به فصول مختلف متفاوت است، اظهار داشت: ظرفیت کمپ‌ها از ۳۰ تا ۶۰ نفر است و هیچ یک از کمپ ها ظرفیت خود را کامل نکرده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۷۰ نفر در کمپ‌ها بستری شده‌اند، افزود: از این تعداد ۱۵۰ نفر توسط نیروی انتظامی به این مراکز ارجاع شده و مابقی خود معرف هستند.

معاون پیشگیری بهزیستی همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر در کمپ‌های ترک اعتیاد استان پذیرش شدند، گفت: برخی مراکز کمپ ترک اعتیاد نیازمند تسهیلات هستند.

امیر کوکائیان با اشاره به برگزاری همایش پیشگیری اعتیاد در هفته مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: این همایش توسط ادارات بهزیستی در استان همدان برگزار می‌شود.