به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در دیدار سران سه قوه، مسئولان و کارگزاران نظام، مدیران ارشد دستگاههای مختلف و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش توانمندیهای اساسی را موجب مصونیت و اقتدار ملت و کشور خواندند و افزودند: برنامه ریزی و اولویت بندی در حل دو مشکل اساسی رکود و بیکاری، شتاب حرکت برای تحقق اقتصاد مقاومتی را افزون تر خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با توصیه به بهره گیری هرچه بیشتر از فضای معنوی ماه مبارک رمضان به برخی ادعیه در این ماه شریف اشاره کردند و گفتند: در برخی ادعیه رمضانی درخواست نجات از گناهانی شده است که اگر خدایی نکرده مسئولان به آنها مبتلا شوند، ضرر آن به همه جامعه و به کشور خواهد رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای، بی انگیزگی، غفلت، سخت شدن دل، بی خیالی و غرور را از جمله این گناهان برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر مسئولان از خود مراقبت نکنند و مبتلا به این گناهان شوند، مراحل بعدی و خطرناک تر، کم آوردن در بزنگاهها، ابتلا به نفاق و تکذیب نعمت های الهی است.

ایشان تنها راه رهایی از این گناهان و لغزش ها را، تقوا و مراقبت از خویش دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به مسائل روز اشاره کردند و با تأکید بر اینکه کشور در برهه کنونی، در شرایط حساس و خاصی قرار دارد، افزودند: از جمله ویژگی های مقطع فعلی این است که مسئولان، بر خلاف اوایل انقلاب، با ظرفیت های عظیم کشور بیشتر آشنا هستند و آگاهی کامل و جامعی نسبت به توانمندیها و امکانات دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: ویژگی دیگری که موجب حساس بودن مقطع فعلی است، وجود یک دشمنی آشکار خاص با جمهوری اسلامی است که فراتر از اختلافات معمولی میان دولتهاست.

ایشان در بیان علت اصلی این دشمنی خاص، جمهوری اسلامی ایران را یک پدیده بی سابقه خواندند و خاطرنشان کردند: نظام اسلامی بر پایه مبانی فکری و عملی اسلامی با «استکبار، ظلم، تبعیض، و سیاستهای زورگویانه» مخالف است و با وجود همه فشارها، قدرت و نفوذ آن روز به روز در منطقه و جهان گسترش و عمق یافته و به عنوان یک قدرت رو به ظهور جدید، منافع ظالمانه قدرتهای استکباری را به چالش کشیده است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید طراحی و نقشه دشمن را شناخته و برای مقابله با آن، طراحی کلان و مصونیت بخشی داشته باشیم که برنامه های اجرایی نیز در چارچوب این طراحی کلان معنا پیدا خواهند کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: طراحی و نقشه دشمن، از بین بردن توانمندی های جمهوری اسلامی و اگر نتواند، جلوگیری از رشد این توانمندی هاست.

ایشان با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با طراحی دشمن، استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت ها و افزایش روزافزون قدرت و اقتدار کشور است، به بیان توانمندیهای اصلی و اساسی کشور پرداختند.

«ایمان اسلامی» اولین توانمندی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: طرف مقابل از همه امکانات خود بویژه فضای مجازی استفاده می کند تا ایمان اسلامی نسل جوان و نسل های بعدی را متزلزل کند، بنابراین باید برای حفظ و عمق بخشی به ایمان اسلامی در جامعه به عنوان یکی از زمینه های اقتدار، اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای «پیشرفت های علمی» را دومین توانمندی اساسی کشور خواندند و با تأکید بر اینکه طرف مقابل بشدت مخالف پیشرفت علمی است و برای متوقف کردن ان به ترور دانشمندان کشور نیز متوسل شده است افزودند: آنها برای مقابله با پیشرفت علمی حتی از ابزارهای خباثت آمیز و ممنوع همچون بدافزارها و ویروس های اینترنتی استفاده کردند که می توانستیم برای این جنایت، گریبان آنها را در دادگاههای بین المللی بگیریم که متأسفانه این کار انجام نشد.

ایشان خاطرنشان کردند: یکی از دلایل عمده فشار بر بخش هسته ای، مخالفت با پیشرفت علمی کشور است و خودشان هم می دانند که ادعای تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای، یک دروغ آشکار است.

رهبر انقلاب اسلامی «توانمندی اقتصادی» و «توانمندی دفاعی بازدارنده» را از دیگر عوامل اقتدار کشور دانستند و با تأکید بر افزایش این توانمندیها گفتند: توانمندی سیاسی ملی به معنای وحدت و انسجام ملی باید حفظ شود و با وجود اختلاف ها و سلایق گوناگون سیاسی که اشکالی هم ندارد، در مبانی حرکت نظام، اختلافی در بین مردم بوجود نیاید.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: به لطف الهی امروز این انسجام و وحدت ملی نسبت به مبانی نظام وجود دارد و قاطبه مردم به انقلاب، مظاهر انقلاب، یادگارهای انقلاب و نام و یاد امام (ره) علاقه مند هستند.

ایشان «جمعیت جوان کشور» را از دیگر توانمندیهای اساسی برشمردند و افزودند: جمعیت جوان نعمت بسیار بزرگ و مهمی است مسئولان دولتی باید با برنامه ریزی صحیح در جهت افزایش جمعیت جوان کشور حرکت کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از تأکید بر افزایش توانمندیهای شش گانه اساسی کشور برای مقابله با طراحی دشمن، خاطرنشان کردند: دشمن عبارت است از «شبکه استکبار» که در رأس آن دولت امریکا قرار دارد و همچنین «شبکه صهیونیستی» که مظهر آن رژیم جعلی صهیونیستی است.

ایشان با اشاره به اینکه طرف مقابل به هیچ وجه دشمنی خود را پنهان نمی کند، گفتند: سخن چند روز پیش وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس مبنی بر اینکه ذات امریکا تغییری نکرده، سخن کاملاً درستی است، ذات امریکای کنونی همان ذات امریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی هم میان دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای به یک تصور غلط درخصوص امریکا اشاره و خاطرنشان کردند: برخی تصور می کنند ما می توانیم با امریکا کنار بیاییم و مشکلات خود را حل کنیم در حالیکه این تصور نادرست، و یک توهم است.

ایشان با تأکید بر اینکه از لحاظ منطقی، هیچگاه جمهوری اسلامی ایران مورد محبت دولت امریکا قرار نخواهد گرفت، گفتند: رفتار امریکاییها همواره خباثت آمیز و همراه با عناد بوده است، بنابراین، تصور اینکه مسائل ایران و امریکا سوءتفاهم است و از طریق مذاکره و به شیوه پنجاه پنجاه قابل حل است، تصوری غیر واقعی و غلط است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئله اصلی آمریکاییها، موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که با مذاکره و رابطه حل نمی شود زیرا قدرت و استقلال ناشی از اسلام برای استکبار غیرقابل قبول است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه از دیدگاه امریکا، مصالحه به معنای تنزل از مواضع و اصول است، خاطرنشان کردند: این تنزل پایانی ندارد همانگونه که اکنون بعد از موضوع هسته ای، موضوع موشکی را پیش کشیده اند، بعد از موشک، نوبت به حقوق بشر می رسد، بعد از حقوق بشر، موضوع شورای نگهبان، سپس موضوع ولایت فقیه و در نهایت قانون اساسی و حاکمیت اسلام مطرح خواهد شد، بنابراین تصور اینکه جمهوری اسلامی می تواند با امریکاییها به مصالحه برسد، تصور نادرستی است.

رهبر انقلاب اسلامی به یک تصور غلط دیگر نیز اشاره کردند و افزودند: برخی تصور می کنند که علت خصومت امریکا با ایران، تحریک ها و ستیزه گری جمهوری اسلامی است در حالیکه آنها بودند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، با بدگویی، تحریم، طلبکاری و پناه دادن به دشمن ملت ایران، بنای دشمنی و ستیزه را گذاشتند.

رهبر انقلاب اسلامی، تقویت «مصونیت و اقتدار کشور» را علاج واقعی همه دشمنی های مستکبران خواندند و تأکید کردند: براساس فرمان صریح قرآن باید هرچه می توانیم قوت و قدرت «ایمانی، اقتصادی، دفاعی، علمی، سیاسی و جمعیتی» خود را افزایش دهیم.

ایشان با فراخوان مسئولان همه دستگاهها به ادای کامل وظایف خود در روند افزایش توان و «مصونیت ملی»، به مسئولان وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط با توان علمی کشور توصیه کردند خود را از حواشی دور نگهدارند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت حمایت از جوانان معتقد و انقلابی به عنوان یکی از توانمندیهای کشور، افزودند: همانگونه که صریح و آشکارا گفتم همواره از جوانان مؤمن انقلابی دفاع می کنم و به آنها ارادت دارم.

رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود در جمع مسئولان و مدیران ارشد نظام را با بیان تذکراتی مهم در دو زمینه اقتصاد و برجام ادامه دادند.

ایشان رکود و بیکاری را دو مشکل عمده کشور دانستند و خاطرنشان کردند: این مشکلات بیشتر از اینکه ناشی از تحریم ها باشد، متوجه سیاستها و برنامه های دولت فعلی، دولت سابق و دولت اسبق است.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان برخی راهکارها برای حل این دو مشکل، توجه به صنایع کوچک و متوسط را ضروری خواندند و افزودند: احیای اینگونه صنایع، از بنیانهای اقتصاد مقاومتی است و می تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

رهبر انقلاب اولویت بندی کارها را بسیار مهم خواندند و خاطرنشان کردند: طبیعی است که هریک از وزیران محترم مشکلات خود را مهم تر بداند و برای جذب منابع بیشتر تلاش کند اما دولت باید با اولویت بندی واقعی، حرکت اقتصادی را شتاب دهد.

ایشان با ابراز امیدواری درباره عینی شدن نتایج فعالیتهای دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را دارای اولویت کامل و در حل دو مشکل عمده رکود و بیکاری مؤثر خواندند.

حضرت آیت الله خامنه ای، جذب و هدایت سرمایه ها و منابع خارجی به زمینه های مورد نیاز کشور را نیز مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: در این عرصه نیز باید با اولویت بندی عمل کرد.

جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند و یا مورد نیاز کشور نیستند، تبدیل تجهیزات فرسوده صنایع، توجه کامل به بخش کشاورزی و تمرکز و سرمایه گذاری برای تولید و صادرات فرآورده های نفتی به جای خام فروشی از دیگر توصیه های رهبر انقلاب به مسئولان بود.

ایشان افزودند: افزایش تولید و صادرات نفت، نیاز کشور است اما در کشوری که دارای بزرگترین ذخائر گازی و نفتی جهان است، واردات بنزین نباید انجام شود و مسئولان برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی و اقدام کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در نقد دیدگاهی که معتقد است منابع لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزودند: سپرده های ارزی و ریالی مردم در بانکها، رقم بسیار بالایی است با افزایش «تسهیلات و مشوقهای قانونی»، این منابع را به سمت شتاب یافتن روند اقتصاد مقاومتی هدایت کنید.

مسئله برجام و ارزیابی میزان پایبندی طرفهای مقابل به تعهداتشان، آخرین بخش از سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی در جمع مسئولان و کارگزاران نظام بود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، نظرات هر دو گروه موافقان و مخالفان برجام را مبالغه‌آمیز خواندند و گفتند: هم افرادی که از برجام تمجید می‌کنند و هم مخالفان و منتقدان آن، در بیان نظرات خود گاهی مبالغه و اغراق می‌کنند، در حالی که برجام هم «نقاط مثبت و محسّنات» دارد و هم «نقاط ضعف و معایب».

رهبر انقلاب افزودند: محسّنات برجام همان مواردی بود که جمهوری اسلامی را به روی آوردن به مذاکرات ترغیب کرد که البته خیلی از آن محسّنات تأمین نشد.

ایشان در اشاره به معایب برجام خاطرنشان کردند: این معایب مواردی است که ما همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار می‌کردیم که طرف مقابل، طرف بدعهد و بد ذاتی است که دبّه در می‌آورد و زیر قول خود می‌زند.

ایشان افزودند: در برجام خُلل و فُرجهایی وجود دارد که اگر بسته می‌شد، معایب، کمتر یا منتفی می‌شدند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تجلیل از تلاش فراوان و سخت مذاکره کنندگان هسته‌ای، تأکید کردند: آنچه که در خصوص برجام می‌گوییم، مطلقاً ناظر به زحمات و تلاشهای این برادران عزیز نیست، بلکه ارزیابی عملکرد طرف مقابل است.

رهبر انقلاب با اشاره به زوایای پر ابهام سند برجام که زمینه سوء استفاده طرف های مقابل را فراهم کرده است تأکید کردند: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری امریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره نقض عهد متقابل است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به تشریح مصادیقی از عمل نکردن امریکا به تعهدات خود پرداختند و خاطرنشان کردند: وظیفه طرف مقابل، برطرف کردن تحریمها بود اما به این وظیفه عمل نکرده یعنی بخشی از تحریمها را به نحوی برداشته‌ اما در عمل تحریمها برداشته نشده است.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: امریکایی‌ها تحریمهای اولیه را بطور کامل حفظ کرده‌اند که این مسئله بر تحریمهای ثانویه نیز که قرار بود برطرف شود اثر می‌گذارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: دست‌اندرکاران به این واقعیات توجه و دقت کنند و این حرف را تکرار نکنند که تحریمها برداشته شده است.

ایشان با اشاره به حل نشدن مشکل معاملات با بانکهای خارجی، افزودند: مقامات دولت امریکا در زبان و بخشنامه می‌گویند که مانعی برای معاملات بانکی با ایران وجود ندارد اما در عمل کاری می‌کنند که بانکها جرأت معامله با ایران را نداشته باشند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، سخنان اخیر یک مقام مسئول امریکایی را مبنی بر اینکه «ما نمی‌گذاریم ایران راحت باشد»، نمونه‌ای از همین رفتار دوگانه دانستند و گفتند: طرف امریکایی این گناه و تخلف بزرگ را در مانع تراشی برای تعامل بانکهای خارجی با ایران انجام داده و کسی نباید کار امریکایی‌ها را توجیه کند.

«بیمه نفتکشها» موضوع مهم دیگری بود که رهبر انقلاب، جزئیاتی از تخلف و بدعهدی امریکا در خصوص آن را بیان و خاطرنشان کردند: البته آنها در سقف محدودی این بیمه را قبول کرده‌اند اما ساختارهای بزرگ بیمه وارد این موضوع نمی شوند زیرا امریکایی‌ها در آن ساختارها و عضو هستند و مانع تراشی می کنند.

ایشان با اشاره به انجام کامل تعهدات جمهوری اسلامی افزودند: ما پیش‌پرداختها و تعهدات خود را پی در پی انجام دادیم و غنی‌سازی ۲۰ درصد، فردو و اراک را تعطیل کردیم، اما طرف مقابل همچنان متوقع است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تأکید کردند: توقعات طرف مقابل را در زمینه «الیاف کربنِ دارای کاربرد در ساخت سانتریفیوژها» و در خصوص «اندازه‌گیری ۳۰۰ کیلو مواد هسته‌ای» مطلقاً قبول نکنید و زیر بار آنها نروید.

رهبر انقلاب، با اشاره به پولهای بلوکه شده کشورمان در خارج گفتند: امروز دسترسی به درآمدهای نفتی کشور کاری دشوار و هزینه‌دار است و پولهایی هم که در بانکهای دیگر کشورها داریم، هنوز به جمهوری اسلامی برنگشته است چرا که این پولها به دلار است و انتقال آنها به دلیل دشمنی و بدعهدی امریکا قفل شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، در ادامه سخنانشان صنعت هسته ای را صنعتی راهبردی خواند که باید بدون لطمه باقی بماند و توسعه یابد.

ایشان با اشاره به تأثیر محسوس صنعت هسته ای در مصونیت بخشی و افزایش امنیت کشور تأکید کردند: قابلیتهای این صنعت، نیروی انسانی توانای آن و امکان رسیدن آن به وضعیت قبلی باید مورد مراقبت قرار گیرد و حفظ شود.

رهبر انقلاب افزودند: خوشبختانه قابلیت بازگشت به وضع قبلی حفظ شده و ما می توانیم در شرایطی که لازم بدانیم، با سانتریفیوژهای نسل جدید در کمتر از یکسال و نیم به صد هزار سو دست یابیم، بنابراین طرف مقابل خیال نکند که دست ما بسته است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر مقابله جدی با هرگونه کارشکنی امریکا خطاب به مسئولان تأکید کردند: حق گرفتنی است آن هم از گرگی مثل امریکا که باید حق را از دهانش بیرون کشید.

رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از سخنان رئیس جمهور و وزیر خارجه مبنی بر مقابله با مانع تراشی های امریکا خاطرنشان کردند: برای مقابله با جفاها و اقدامات طرف مقابل باید توانایی های خود را حفظ کنیم.

ایشان دستیابی ایران به غنی سازی ۲۰ درصد و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته را عوامل اصلی قبول برخی تعهدات از جانب امریکا دانستند و تأکید کردند: اگر اقتدار علمی و فناوری ایران نبود امریکایی ها قطعاً همین وضع فعلی را هم قبول نمی کردند بنابراین باید این اقتدار هرچه بیشتر افزایش یابد.

رهبر انقلاب در آخرین نکته بخش هسته ای سخنان خود در جمع مسئولان و کارگزاران نظام گفتند:از هیأت نظارت بر اجرای برجام توقع داریم با دقت و مراقبت افزونتر در هر نقطه ای که طرف مقابل بد عمل می کند یا به فکر خیانت است بایستد و از منافع ملت دفاع نماید.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهور، در سخنانی ماه رمضان را ماه رحمت الهی خواند و با اشاره به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفت: دولت، کنترل و مهار تورم را اولویت خود قرار داد و توانستیم تورم را از ۴۰.۱ درصد در سال ۹۲ به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۹۴ برساند و در ماه آینده نیز به تورم یک رقمی دست خواهیم یافت.

آقای روحانی، کنترل بازار ارز، رشد اقتصادی و خروج از رکود را از دیگر دستاوردهای دولت دانست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۲ تا ۹۴ تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۲ میلیون تن رسید.

آقای روحانی افزود: در زمینه ذخایر و مواد غذایی استراتژیک مثل گندم و برنج، ذخایر سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ سه برابر شده و پیش بینی تولید گندم در سال جاری ۱۰ میلیون تن است که تقریباً برابر با نیازهای کشور است.

آقای روحانی با اشاره به پیشرفت های صنعت نفت، گفت: فازهای ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ پارس جنوبی به افتتاح رسید و سه تا چهار فاز دیگر نیز تا پایان امسال افتتاح خواهند شد.

رییس جمهور افزود: تولید گاز کشور در این مدت ۱۵۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرده است.

وی به افزایش خطوط ریلی کشور اشاره کرد و گفت: با اضافه شدن ۴۷۵ کیلومتر به خطوط ریلی و برنامه ریزی برای ۷۰۰ کیلومتر دیگر، شاهد تحول بزرگی در زمینه ریل و ترانزیت خواهیم بود.

آقای روحانی با بیان اینکه در زمینه تجارت خارجی شاهد تحول مثبتی بودیم، تاکید کرد: در سال قبل بعد از ۶۰ سال برای اولین بار صادرات غیرنفتی کشور از واردات غیرنفتی پیشی گرفت.

وی ادامه داد: به طور متوسط در هشت سال گذشته تراز تجاری کشور، منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده اما برای اولین بار این تراز تجاری مثبت شده است.

آقای روحانی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: در این مذاکرات، حقوق هسته ای ملت ایران را تثبیت کردیم و قطعنامه های ظالمانه لغو شدند.

رییس جمهور، اولین قدم پس از رفع تحریم را دستیابی به بازار صادراتی نفت خواند و گفت: در این زمینه تقریبا به همان شرایط قبل از تحریم نزدیک شده ایم.

آقای روحانی با بیان اینکه تولید میعانات از ۳۷۰ هزار بشکه به ۳۹۰ هزار بشکه در ماههای اخیر رسیده است، افزود: صادرات نفت خام امروز به دو میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و تولید نفت هم از ۲.۷ میلیون بشکه به ۳.۸ میلیون بشکه رسیده است.

رییس جمهور تاکید کرد: امروز به اتحاد و ایستادگی برای دستیابی به اهداف نیاز داریم.

وی مهمترین مسئله پیش روی کشور را مسئله اشتغال دانست و با بیان اینکه یکی از افتخارات دولت یازدهم در طول ۳ سال گذشته، ایجاد یک میلیون و ۳۴۰ هزار اشتغال خالص جدید است، گفت: طبق اعلام مرکز آمار هم اکنون بیش از ۲۲ میلیون شاغل در کشور داریم.

وی یکی از مشکلات برای رسیدن به رشد اقتصادی را کمبود تقاضا دانست و افزود: بدون بازار جدید نمی توانیم به رشد اقتصادی مطلوب برسیم و بدین منظور باید به دنبال بازار جدید داخلی و خارجی و نیز سرمایه گذاری خارجی باشیم.

رییس جمهور با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب در مورد بیکاری جوانان تاکید کرد: برای دولت هم مایه شرمساری است که جوان تحصیلکرده ایرانی بیکار باشد.

آقای روحانی با بیان اینکه از سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستور رهبر انقلاب تشکیل شده گفت: این ستاد تا کنون ۱۹ جلسه تشکیل داده و ۱۱۰ طرح را در اولویت قرار داده است.

آقای روحانی با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، افزود: اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.