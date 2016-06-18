نمایش ١٥٠نمونه ازتصاویر قرآنهای کهن جهان دربخش هنری نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابت قرآن با ساده‌ترین ابزارها از نخستین سال‌های نزول قرآن در عصر بعثت آغاز و تا امروز تحولات بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است.

کمیته هنری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با بررسی کهن‌ترین نمونه‌های برجامانده از قرآن‌های کتابت‌شده در قرون اول تا سوم هجری، یکصد و پنجاه نمونه‌ مهم از این نسخه‌ها را برگزیده و با توضیحاتی در باب هر یک، آنها را در معرض دید بازدیدکنندگان و محققان علاقمند به تاریخ قرآن، کتابت قرآن، رسم الخط، قرائت و مانند آن قرار داده است.

گفتنی است، در این مجموعه کلکسیون‌های شخصی، موزه‌ها و کتابخانه‌های مهم در کشورهایی همچون ترکیه، تونس، مغرب، هندوستان، ازبکستان، عراق، یمن، مصر، کویت، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایرلند، روسیه، آلمان، هلند، ایتالیا و اتریش گردآوری شده است.

یکی از ویژگی های این بخش این است که تاکنون تصاویری از ١٥٠ نمونه کتابت شده قرآن کریم به نمایش عمومی در جهان نیامده است. این مجموعه ارزشمند حاصل تلاش و پژوهش علمی "مرتضی کریمی‌نیا" است که طی چند سال اخیر آنها را به سامان رسانده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.