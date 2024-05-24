استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از حکم لاهه ضد رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف حملات رژیم اسرائیل و بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال کردند.

در همین ارتباط، پایگاه خبری الجزیره جمعه شب گزارش داد که عربستان، امارات، اردن و مصر هم با صدور بیانیه‌های جداگانه از حکم دادگاه لاهه مبنی بر توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به رفح استقبال کردند و آن را در راستای اراده بین المللی برای توقف جنگ در غزه دانستند که تمامی قواعد بین المللی را زیر پا گذاشته است.

گفتنی است که قاضی «نواف سلام» رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آفریقای جنوبی از دادگاه در خصوص اتخاذ تدابیر اضافی با توجه به عملیات‌های نظامی در رفح درخواست کرده است.

رئیس دیوان لاهه افزود: طبق معاهده منع نسل‌کُشی، هر گونه عملیاتی در رفح ممکن است به تخریب جزئی یا کلی در این شهر منجر شود و اسرائیل بایستی فوراً حملات نظامی به رفح را متوقف کند؛ از دیدگاه ما هر گونه عملیات نظامی در رفح، موجب ویرانی کلی در منطقه خواهد شد.