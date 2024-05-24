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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۰:۱۱

استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از حکم لاهه ضد رژیم صهیونیستی

استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از حکم لاهه ضد رژیم صهیونیستی

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، امارات، اردن و مصر هم با صدور بیانیه‌های جداگانه از حکم دادگاه لاهه مبنی بر توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به رفح حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف حملات رژیم اسرائیل و بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال کردند.

در همین ارتباط، پایگاه خبری الجزیره جمعه شب گزارش داد که عربستان، امارات، اردن و مصر هم با صدور بیانیه‌های جداگانه از حکم دادگاه لاهه مبنی بر توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به رفح استقبال کردند و آن را در راستای اراده بین المللی برای توقف جنگ در غزه دانستند که تمامی قواعد بین المللی را زیر پا گذاشته است.

گفتنی است که قاضی «نواف سلام» رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آفریقای جنوبی از دادگاه در خصوص اتخاذ تدابیر اضافی با توجه به عملیات‌های نظامی در رفح درخواست کرده است.

رئیس دیوان لاهه افزود: طبق معاهده منع نسل‌کُشی، هر گونه عملیاتی در رفح ممکن است به تخریب جزئی یا کلی در این شهر منجر شود و اسرائیل بایستی فوراً حملات نظامی به رفح را متوقف کند؛ از دیدگاه ما هر گونه عملیات نظامی در رفح، موجب ویرانی کلی در منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6117930

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    نظرات

    • NP ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      9 1
      پاسخ
      میگن بزرگ همه کشورهای عربی عربستان است عربستان اگر از ملت غزه فلسطین حمایت کنه شک نکنید بقیه شیخ ها امارت نیز در حمایت از ملت غزه در کنار عربستان و سایر کشورهای اسلامی خواهند بود شکست صهیونیست و خروج دشمن فقط اتحاد شیعه و اهل سنت همراه ملت غزه
    • NP IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      10 0
      پاسخ
      کلی ادیان مختلف در جهان وجود داره اما چرا همیشه از گسترش اسلام ترس وحشت دلهره اضطراب در طول تاریخ داشتند چرا بین این همه عقاید دینی مختلف فقط سعی برای اختلاف انداختن بین شیعه اهل سنت داشتند چرا قرن ها با استفاده پوشیدن لباس مسلمانان و علم آگاهی دانش دینی مسلمانان وارد و شروع به تفرقه کردند
    • NP ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 1
      پاسخ
      ببینید ما اهل سنت زیادی داریم گمراهی فریب افکار مردم بدون شناخت باعث شده بود که همه اهل سنت رو وهابی بدانند در صورتی که خود اهل سنت اعلام می کنند که بله ما اهل سنت تندرو هم داریم همینطور که شیعه ها دشمن دارند و هیچ یک از عقاید فکری وهابی ها به نام اهل سنت پیغمبر رو ذره ای قبول نداریم
    • NP IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      5 0
      پاسخ
      و این اقدامات برای گسترش پیدا نکردن اسلام در جهان و تنفر کردن مردم از شیعه و اهل سنت حقیقی در اسلام بوده که به لطف خواست پروردگار عالم جهان و به معجزه الله همه این مکر حیله ها در دو طرف برای شیعه و اهل سنت حقیقی خواهد شکست .
    • NP ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      فقط به این نکته توجه بشه عربستان ارباب همه این کشورها عربی است هر تصمیمی توسط عربستان پادشاهی عربستان و ولیعهد گرفته بشه همه کشورهای عربی شیوخ می پذیرند مخصوصا در حمایت از ملت مساله فلسطین و این میشه اتحاد عربی برای دفاع از حق و حقوق ملت فلسطین غزه .
    • NP IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      ایران بقیه کشورها هم تلاش کنند اتحاد عربی منطقه بهم نریزه هرچند که سال ها اتحاد عرب ها هم در منطقه پر خطر دیدن شروع به اختلاف جنگ جدا کردن بین آنها کردند دشمنان اسلام داخلی بیرونی در هر کشوری خیلی باهوش هستند نباید دست کم گرفت باید دشمن شناس بود دست توطءه اهداف دشمن را جلوتر خوند راه رو بست
    • NP ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      5 0
      پاسخ
      ببینید بنده بیش از ۱۱ ساله در کنار مردم اهل سنت جنوب زندگی کردم و همسرم اهل سنت هستند . دیروز در یکی از پیج های عربی در اینستاگرام اتفاقی پیج ازدواج دو زوج از شیعه و اهل سنت رو دیدم بعد که به کامنت های عربی نگاه کردم عجیب بود مثل وضعیت ایران که عده ای تندرو در داخل بیرون مخالف نظام کشورم هستند
    • NP ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 1
      پاسخ
      و یکی در رابطه با مساله عثمان به هر حال کلی کامنت عربی از تندروها در کامنت ها رسانه های غربی اینستاگرام قرار داده شده بود از حرام بودن ازدواج با شیعه اما با افتخار نوشتم من از نسل شیعه هستم و با داشتن همسری از اهل سنت بیش از ۱۱ سال افتخار می کنم یک قلب استیکر وسط زن و مرد هم گذاشتم .
    • محمدرضا عباسی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 0
      پاسخ
      باید همه صهیونیست‌ها را مقاومت فلسطین تبدیل به موشه دایان نمایند و پایتخت جعلی آنها را به شهر موش‌ها تغییر نام دهند
    • حسین ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      3 0
      پاسخ
      بازداشت نتانیاهو را چرا نمیگن
    • محمدرضا عباسی IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      2 0
      پاسخ
      گیسوان عشق در فلسطین به خون کودکان فلسطین رنگین است فلسطین آزاد می‌گردد گفتمش،زلف به خون که شکستی گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      5 0
      پاسخ
      بایداین رژیم غده سرطانی ازروی نقشه زمین محوبشه تازمین تطهیرشود
    • ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      3 0
      پاسخ
      آفرین به کشور های عربی اصلا فلسطین مردم غزه و همینطور چین تایپه و همینطور اوکراین باید کشور های مستقل باشند دولتی حق اظهار نظر ندارد اگر بخواهی حق رو نگاه کنی این درسته
    • محمدرضا عباسی IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      صدای پژواک نفس های خون فلسطینیان طنین میا بد شب که می‌گردد زیتون ها فانوسی می‌شوند و بر مزار کودکان، و مادران فلسطین دعا می خوانند زیتون ها سرود آزادی فلسطین را می سرایند
    • محمدرضا عباسی ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      عشق ضیایی است که بی آنکه آتشی آن را بیفروزد خود به خود مشتعل می‌گردد شعله های اشتعال عشق بی آنکه کسی آنرا افروخته سازد در جهان نورانی و افروخته شده فلسطین آزاد می‌شود
    • محمد ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      وجدان های بیدار و اگاه جهان همواره مدافع انسانیت و حق طلب هستند.
    • محمدرضا عباسی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اکنون که کرامت خون کودکان ومادران غزه ساحت مقدس دادگاه لاهه را به اجرای روح لطیف عدالت ترغیب و مصمم نموده است، تشکر خانوده نجیب زمین نثار اعضای محترم باد
    • محمدرضا عباسی IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      می‌اندیشم پس هستم قلوب منور مردم دنیا اینک در ارتعاش ماورایی عشق صدای آهنگین و هارمونیک عدالت را با پرتویی از الهام ادراک و با استماع آن در ذهن وفکر آزادی فلسطین را فریاد می‌کنند
    • محمدرضا عباسی IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بزرگترین بیرق دار قلم داستایوفسکی هم اگر زنده بود نمی‌توانست وقاحت مشئوم ومخنث موجودی عجیب الخلقه چون نتانیاهو را تفسیر کند او آبروی راسکلینکوف را برده است صبح امده
    • محمدرضا عباسی IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اینک اسحار قلوب جهان طلوعی خارق‌العاده و الهامی و حتی مرتعش وحی گونه دارد که دانشجویان اروپا و آمریکا وسایر ملل دنیا را به اعتراض علیه اهریمنان صهیونیست ترغیب و تشویق می‌نماید
    • محمدرضا عباسی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دریای نا منتهای کلمه حق همیشه در طنین است و هیچ گاه خاموش نمی‌شود نور حق روز به روز افروخته تر و کامل تر می شود شیاطین ظلم هر لحظه منقبض تر و منفور تر می‌شوند فلسطین محبوب تر از همیشه پیروز ایت
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کلمات شیاطین محدود و مکرشان هر،چند سخت که کوهها را،از،جا،برکند به مکر خالق هستی که این مخلوقات موذی و مکار را آفریده نمی‌رسد صهیونیست نیست میگردد انشالله
    • محمدرضا عباسی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      او از خواستگاه وجایگاه خیر و غيب خداوندی می‌ آید نسیم مرتعش وحی همه اسباب های فتنه وخون ريزي مسخ در مکانهای شیطانی می‌نماید و صهیونیست ها اشکال میمونی می یابند انشااله
    • محمدرضا عباسی ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      طلیعه و طلوع پیروزی و آزادی فلسطین نزدیک است، انشااله
    • محمدرضا عباسی IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آه کودکان فلسطین وناله های مادران در دمند غزه صهیونیست ها را به،ذباله دان تاریخ خواهد سپرد انشالله
    • محمدرضا عباسی ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ای صبوران دلاور فتح وظفر از آن شماست،،،،،، ای غیوران مرز غزه الله نگهدار شماست از،ورای این،هستی ظاهر خموش نور حق روشن تر از هر روشنی همراه شماست انشااله

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