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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما معرفی شدند

هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما معرفی شدند

مجمع عمومی انجمن صنفی تدوینگران با برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن صنفی تدوینگران سینما در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰ با حضور ۵۰ نفر در سالن اجتماعات سیف الله داد در محل خانه سینما رسمیت یافت.

در آغاز برگزاری جلسه، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت.   نخست دستور جلسه یکم مجمع «بررسی و تصویب اساسنامه» مطرح و اساسنامه تصویب شد.

سپس دستور جلسه دوم مجمع «انتخاب هیات مدیره و بازرس» مطرح و انتخابات برگزار شد و اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره انجمن: محمدرضا مویینی ۴۵ رای، بهرام دهقان ۳۲ رای، حسن حسندوست ۲۵ رای، هایده صفی یاری ۲۴ رای، کاوه ایمانی ۲۴ رای.

اعضای علی البدل هیات مدیره: مصطفی خرقه پوش ۲۲ رای، ژیلا ایپکچی ۱۵ رای.

بازرس انجمن: نازنین مفخم ۲۰ رای، علی البدل بازرس، میثم مولایی ۹ رای.

هیات رییسه مجمع پس از امضای صورتجلسه مجمع در ساعت ۲۲:۴۵ پایان جلسه را اعلام کرد.

کد مطلب 3688669

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