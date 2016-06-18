هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن صنفی تدوینگران سینما در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰ با حضور ۵۰ نفر در سالن اجتماعات سیف الله داد در محل خانه سینما رسمیت یافت.

در آغاز برگزاری جلسه، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت. نخست دستور جلسه یکم مجمع «بررسی و تصویب اساسنامه» مطرح و اساسنامه تصویب شد.

سپس دستور جلسه دوم مجمع «انتخاب هیات مدیره و بازرس» مطرح و انتخابات برگزار شد و اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره انجمن: محمدرضا مویینی ۴۵ رای، بهرام دهقان ۳۲ رای، حسن حسندوست ۲۵ رای، هایده صفی یاری ۲۴ رای، کاوه ایمانی ۲۴ رای.

اعضای علی البدل هیات مدیره: مصطفی خرقه پوش ۲۲ رای، ژیلا ایپکچی ۱۵ رای.

بازرس انجمن: نازنین مفخم ۲۰ رای، علی البدل بازرس، میثم مولایی ۹ رای.

هیات رییسه مجمع پس از امضای صورتجلسه مجمع در ساعت ۲۲:۴۵ پایان جلسه را اعلام کرد.