حسن حسندوست رییس کانون تدوینگران سینمای ایران درباره وضعیت داخلی این صنف به خبرنگار مهر گفت: از زمان بازگشایی مجدد خانه سینما کانون تدوینگران هم همانند صنوف دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در این زمینه پویا و فعال بوده است.

وی ادامه داد: ما طبق اساسنامه عمل کردیم و تمرکزمان روی آن است. البته به تازگی اساسنامه جدیدی را تدوین کرده ایم و می‌خواهیم آن را به وزارت کار ارائه کنیم.

حسندوست عنوان کرد: یکی دیگر از فعالیت هایی که ما در کانون تدوینگران سینمای ایران انجام دادیم این بود که فراخوانی ارائه دادیم و از جوانان فعال و پویا در این عرصه عضوگیری کردیم.

به گفته وی، صنف تدوینگران از زمانی که خانه سینما در دولت یازدهم فعالیتش را از سر گرفته استع عملکرد مثبتی داشته است.

این تدوینگر سینمای ایران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر این که وضعیت امنیت شغلی تدوینگران در این صنف چگونه است؟ تصریح کرد: مساله امنیت شغلی موضوعی است که بارها درباره سینماگران عنوان شده است و ما هم در کانون تدوینگران در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم. تلاش ما بر این است که هرچه زود بتوانیم موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد برطرف کنیم و به این وضعیت سروسامان بدهیم.

رییس کانون تدوینگران خانه سینما اضافه کرد: در سال های اخیر کیفیت آثار سینمایی پایین آمده و بخشی از این مساله مربوط به تدوینگران است. برخی از کارگردانان خودشان فیلم‌هایشان را تدوین می‌کنند و یا کسانی که عضو صنف نیستند در این زمینه فعالیت می‌کنند ولی سیاست ما در دوره جدید فعالیتمان این است که بتوانیم از ظرفیت های تدوینگران عضو کانون استفاده کنیم به نحوی که هم جوانان فعال باشند و هم پیشکسوتانی که سال‌ها در این زمینه فعالیت داشتند.

وی در پایان حرف‌هایش خاطرنشان کرد: اگر فیلمسازان برای تولید آثارشان از عوامل حرفه ای استفاده کنند، مساله نبود امنیت شغلی برطرف خواهد شد.

