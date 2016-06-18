۶ عاملی که مانع جنگ مستقیم آمریکا با بشار اسد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم در مطلبی به بررسی موانع اجرایی شدن درخواست برخی از مقامات آمریکا از دولت این کشور برای آغاز جنگ مستقیم علیه «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه پرداخته است.

بر اساس این گزارش در این مطلب عنوان شده است: اخیرا ۲ روزنامه آمریکایی به نام «نیویورک تایمز» و «وال استریت ژورنال» سندی را از وزارت خارجه آمریکا افشا کردند که در آن از دولت آمریکا درخواست شده بود حملات علیه نیروهای دولت سوریه را آغاز کنند. این ۲ روزنامه در ادامه اعلام کردند که این درخواست مصرف داخلی دارد و در آن از ۵۰ مقام وزارت خارجه آمریکا خواسته شده جنگی مستقیم را علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز کنند.

روسیا الیوم در ادامه به ذکر ۶ علت برای عدم ورود آمریکا به جنگ مستقیم علیه سوریه می پردازد و آن ها را بدین صورت شرح می دهد:

۱: کنگره

طبق قانون اساسی آمریکا، دولت آمریکا بدون موافقت کنگره این کشور هرگز نخواهد توانست برای آغاز عملیات نظامی در سوریه چراغ سبز بدهد. در صورتی که اوباما بدون موافقت کنگره اقدام به چنین کاری کند، با خطر برکناری از منصبش مواجه خواهد شد.

۲: سازمان ملل

اقدام نظامی علیه کشوری که دارای حاکمیت ملی و رئیس جمهور منتخب است بدون اجازه شورای امنیت، یک اقدام متجاوزانه و نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود و ضربه سختی به جایگاه آمریکا در جهان خواهد زد.

۳: رژیم صهیونیستی

در صورت وقوع هرگونه اقدام متجاوزانه از سوی آمریکا علیه سوریه، دمشق به آن واکنش نشان خواهد داد و به احتمال بسیار متحد اصلی آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد که این امر موجب به وجود آمدن مصیبت و جنگی جدید در منطقه و خارج از آن می شود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پیش از این تهدید کرده بود که در صورت حمله به این رژیم، به آن واکنش نشان خواهد داد.

۴: خسارت ها

طبق گزارش برخی رسانه ها ارتش سوریه دارای تسلیحات پیشرفته ای است که به وسیله آن قادر است اهداف موجود بر روی سطح آب از جمله کشتی های جنگی آمریکایی را هدف قرار دهد؛ همچنین وقوع خسارت در نیروهای آمریکایی موجب برانگیخته شدن خشم افکار عمومی در آمریکا خواهد شد.

۵: حزب الله

در صورت هرگونه تجاوز آمریکا به بشار اسد رئیس جمهور سوریه، جنبش «حزب الله» لبنان با قدرت از بشار اسد دفاع خواهد کرد و ممکن است که حملاتی را هم علیه اسرائیل انجام دهد.

۶: روسیه و چین

ممکن است جنگ سوریه به تقابل نیروهای آمریکایی و روسی در این کشور منجر شود. همچنین این موضوع موجب تیره شدن شدید روابط میان آمریکا و چین و بروز جنگ جهانی خواهد شد که این موضوع به هیچ وجه در دستور کار اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار ندارد.