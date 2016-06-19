برنامه ریزی اصولی برای غنی سازی اوقات فراغت در ارومیه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن خانی ظهر یکشنبه در جلسه سومین شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه با تاكید بر بهره گیری از ظرفیت تمامی دستگاه های ذیربط در بحث غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت وظیفه آموزش و پرورش نبوده و باید تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه توجه به بحث فرهنگ و آموزش های دینی در این ایام باید مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: فرهنگ سازی برای حضور دانش آموزان در کتابخانه ها و نمازخانه ها باید از سنین ابتدایی صورت گیرد.

فرماندار ارومیه اضافه کرد: برگزاری نشست های علمی، فرهنگی، هنری و گفتمان های دینی و مذهبی با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید جدی گرفته شود.

حسن خانی تسریع در اتمام پروژه ها و فضاهای آموزشی واگذار شده برای تاسیس را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد كه در دو سال آینده شاهد بهره برداری از این فضاها باشیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه نیز در این جلسه راه اندازی پایگاه های تابستانی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تبدیل تعدادی از مدارس عادی به مدارس هیات امنایی، تبدیل وضعیت چند مدرسه هیئت امنایی موقت به دایم، تعیین نرخ ثبت نام مدارس و فوق برنامه ها و بررسی وضعیت فضاهای واگذار شده به موسسین جهت تاسیس مدارس را از جمله مصوبات جلسه قبلی شورای آموزش و پرورش عنوان کرد که با برنامه ریزی و پیگیری های صورت گرفته گام های موفقی در عملیاتی کردن این تصمیمات برداشته شده است.

محمد مجرد با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه ها و نمازخانه های مدارس شهرستان ارومیه، گفت: تقویت همکاری و تعامل بیش از پیش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی جهت تامین، توسعه و تجهیز فضای نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس شهرستان ارومیه ضروری است.

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اخذ حق انشعاب دفع فاضلاب مدارس از اداره آب و فاضلاب شهرستان ارومیه از دیگرموضوعاتی بود که مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو به آن اشاره کرد و مقرر شد در نشست مشترکی با حضور مدیران آموزش و پرورش نواحی دوگانه و مدیر آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در این خصوص تصمیم گیری شود.