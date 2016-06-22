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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

مدیرعامل بنیاد رودکی تغییر کرد/ صفی‌پور آمد جمالی رفت

مدیرعامل بنیاد رودکی تغییر کرد/ صفی‌پور آمد جمالی رفت

مراسم معارفه علی اکبرصفی پور به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه علی اکبرصفی پور به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی صبح چهارشنبه دوم تیر ماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

این در حالی است که وی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل جدید بنیاد منصوب شده است.

در متن حکم علی جنتی خطاب به علی اکبر صفی‌پور آمده است:

«جناب آقای دکتر علی‌اکبر صفی پور

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی در عرصه فرهنگ و هنر، به استناد ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور هنری و مصوبه جلسه مورخه۱/۳/۹۵  به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر عامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی منصوب می شوید.

توفیق روزافزونتان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.»

انتصاب مدیرعامل جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حالی است که بهرام جمالی طی دو سال گذشته مدیریت این نهاد فرهنگی را به عهده داشت.

کد مطلب 3692690
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • ش. ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      0 0
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      نبايد مدير عامل بنياد رودكى، يه ذره در حيطه هاى موسيقي -و نمايش- متخصص تر باشه؟!!
    • ندا ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
      0 0
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      پس بالاخره تلاشهای افشین پرورش جواب داد...

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