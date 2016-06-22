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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران مطرح کرد:

تبدیل پایانه‌های نفتی ایران به پایانه برتر خلیج‌فارس و خاورمیانه

تبدیل پایانه‌های نفتی ایران به پایانه برتر خلیج‌فارس و خاورمیانه

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: دستیابی به جایگاه برتر پایانه‌های نفتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را به عنوان یک هدف مهم در برنامه داریم. 

سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با دوراندیشی و تفکر استراتژیک و با استفاده از ظرفیت‌های عملیاتی و انسانی، سعی در ارتقای جایگاه خود در صحنه انرژی جهانی دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا، صنعت نفت طرح‌ها و پروژه‌های مهمی را در زمینه تولید و بهره‌برداری از میدان‌های مشترک و مخازن جدید و عرضه و صادرات مواد هیدروکربوری آغاز کرده است.

موسوی افزود: در همسویی با این راهبرد، دستیابی به جایگاه برتر پایانه های نفتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به‌عنوان یک هدف بزرگ و استراتژیک در این شرکت تدوین و تعریف شده و برای تحقق آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. 

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بیان کرد: تبدیل شدن به یکی از سه پایانه نفتی برتر جهان از نظر ظرفیت، دقت و کیفیت و سرعت، با ایمنی عملیاتی بالا به عنوان چشم انداز شرکت پایانه‌های نفتی ایران تعریف شده است.

وی گفت: این مهم به پشتوانه سیاست تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایندهای عملیات دریافت، ذخیره‌سازی، امتزاج، اندازه‌گیری و سنجش کمی و کیفی بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات) نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله‌ای، محقق خواهد شد.

موسوی ادامه داد: با تدوین سیاست‌های جدید در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برنامه افزایش تولید و دستیابی به بازار نفت خام صادراتی در اولویت قرار گرفت. 

وی اضافه کرد: در این راستا نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تمامی تاسیسات و زیرساخت‌های مهم، به‌گونه‌ای در دستور کار قرار گرفت که توان عملیاتی صادرات نفت خام ایران در شرکت پایانه‌های نفتی ایران به روزانه بیش از هفت میلیون بشکه رسید. 

کد مطلب 3692923

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