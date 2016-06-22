سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با دوراندیشی و تفکر استراتژیک و با استفاده از ظرفیتهای عملیاتی و انسانی، سعی در ارتقای جایگاه خود در صحنه انرژی جهانی دارد.
وی اضافه کرد: در این راستا، صنعت نفت طرحها و پروژههای مهمی را در زمینه تولید و بهرهبرداری از میدانهای مشترک و مخازن جدید و عرضه و صادرات مواد هیدروکربوری آغاز کرده است.
موسوی افزود: در همسویی با این راهبرد، دستیابی به جایگاه برتر پایانه های نفتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بهعنوان یک هدف بزرگ و استراتژیک در این شرکت تدوین و تعریف شده و برای تحقق آن برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران بیان کرد: تبدیل شدن به یکی از سه پایانه نفتی برتر جهان از نظر ظرفیت، دقت و کیفیت و سرعت، با ایمنی عملیاتی بالا به عنوان چشم انداز شرکت پایانههای نفتی ایران تعریف شده است.
وی گفت: این مهم به پشتوانه سیاست تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایندهای عملیات دریافت، ذخیرهسازی، امتزاج، اندازهگیری و سنجش کمی و کیفی بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات) نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادلهای، محقق خواهد شد.
موسوی ادامه داد: با تدوین سیاستهای جدید در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برنامه افزایش تولید و دستیابی به بازار نفت خام صادراتی در اولویت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این راستا نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی تمامی تاسیسات و زیرساختهای مهم، بهگونهای در دستور کار قرار گرفت که توان عملیاتی صادرات نفت خام ایران در شرکت پایانههای نفتی ایران به روزانه بیش از هفت میلیون بشکه رسید.
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