به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: سال ها است استخدام نیرو در شهرداری از ضوابط خاصی پیروی می کند و سال گذشته نیز بعد از تغییر مدیریت شهرداری جلسات متعددی در خصوص این ضوابط برگزار شده است.

وی افزود: اعضای شورای شهر نماینده ای برای نظارت و بازرسی به وضعیت جذب نیرو مشخص کرده اند و اگر چنانچه تخلفی در این خصوص صورت گیرد به جد برخورد می شود.

شهردار اردبیل با تاکید به اینکه در این مجموعه فرصت حاشیه پردازی نداریم و حتی فرصت سخنرانی و تمجید دیگران برای شهرداری وجود ندارد، اضافه کرد: افترا و تشویش اذهان عمومی نمی تواند منجر به خیر باشد و یک تعداد دنبال سیاه نمایی برای دریافت امتیاز هستند.

لطف اللهیان در خصوص اظهاراتی مبنی بر اینکه یکی از مشاوران وی عنوان کرده مملکت بدون صاحب است، ادامه داد: بنده از این موضوع بی اطلاع هستم و حتی کمترین تعقل و تفکری چنینی صحبتی نمی تواند داشته باشد و با این وجود این موضوع پیگیری و در صورت احراز آن با فرد خاطی برخورد می شود.

وی در خصوص تاخیر در پرداخت بیمه کارگران نیز ادامه داد: نه تنها تعویقی در پرداخت بیمه نداریم بلکه بیمه کارگران به غیر از خرداد ماه پرداخت شده است.

به گفته شهردار اردبیل تاکنون حقوق کارمندان و کارگران رسمی و غیر رسمی به صورت کامل پرداخت شده و از این بابت تاخیری وجود ندارد و اگر کگله مندی مطرح شده حتما به دلایل استثنایی است.