ایسلند معادلات را بهم ریخت/ پرتغال با رکورد رونالدو باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال یورو ۲۰۱۶ از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه F پی گرفته شد که طی آن تیم ملی پرتغال برابر مجارستان به تساوی پرگل ۳ بر ۳ دست یافت و ایسلند در آخرین لحظات اتریش را ۲ بر یک شکست داد.

بازی حساس این گروه را مجارستان و پرتغال برگزار کردند که جدال این دو تیم ۶ گل بدنبال داشت و با تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت. زولتان گرا (۱۹) و بالاس ژسودژاک (۴۷ و ۵۵) برای مجارستان گلزنی کردند. نانی (۴۲) و کریستیانو رونالدو (۵۰ و ۶۲) نیز زننده گل های پرتغال بودند. رونالدو یک پاس گل هم برای نانی مهیا کرد.

کریستیانو رونالدو با درخشش دیر هنگامی که در این دوره از مسابقات داشت بعد از گلزنی برابر مجارستان به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در چهار دوره متوالی یورو گلزنی کرده است.

در دیگر بازی تیم ملی ایسلند برابر اتریش در آخرین لحظات ۲ بر یک برنده شد. برای ایسلند در این بازی بودوارسن (۱۸) و تروستاسون (۹۴) توانستند برای ایسلند گلزنی کنند. تنها گل اتریش را هم الساندرو شوپف (۶۰) موفق به گلزنی شد. اتریش یک ضربه پنالتی را هم در دقیقه ۳۷ توسط دراگوویچ از دست داد.

بدین ترتیب تیم های مجارستان و ایسلند با ۵ امتیاز و بخاطر تفاضل گل در این گروه اول و دوم شدند به مرحله بعد راه یافتند. تیم پرتغال نیز با ۳ امتیاز و ایستادن در گروه سوم راهی دور دوم شد. اتریش با یک امتیاز از گردونه جام کنار رفت.