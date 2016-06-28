ماجرای هدیه بلیط اتوبوس به هیئت حاج منصور

شبکه افق نوشت: برنامه شب گذشته «ماه نشان» به معرفی خیریه «قدیم الاحسان» با محوریت خدمات یکی از مجموعه‌های فرهنگی سازمان یافته مذهبی اختصاص داشت که جواد حیدری و علی قریشی از مسئولان این موسسه مهمان برنامه بودند.

ابتدای برنامه «ماه نشان» شب گذشته به دلیل تقارن با شب شام غریبان امام علی(ع) با مدیحه ثرایی و نوای مداح اهل‌بیت جواد حیدری آغاز شد.

او که مدیر عامل مؤسسه «قدیم الاحسان» نیز هست در ابتدای برنامه گفت: هیئت حاج منصور ارضی در دوران پیش از انقلاب اسلامی و با حضور اساتیدی از جمله آقا سیدعلی میرهادی کارهای خیریه و کمک رسانی به رزمندگان را آغاز کرده بود و پس از دوران دفاع مقدس هم برای جامعه و رفع مشکلات مردم فعالیتهای خود را ادامه می دهد.

وی افزود: در دهه ۷۰ و در ابتدای راه، خیریه «قدیم الاحسان» به فکر ساخت مدرسه‌ ای افتاد که به عنوان مدرسه «عاشورا» نامگذاری شد و تا به امروز هم هیچ وقت برگزاری زیارت عاشورای دانش‌آموزان در آن قطع نشده به این دلیل که حاج منصور ارضی معتقد است در «عاشورا» همه چیز وجود دارد.

حیدری با بیان اینکه حوزه فعالیت این خیریه در تهران است و آنقدر در تهران مستعضف داریم که به خارج از آن نمی‌رسیم، اضافه کرد: در این میان خانواده‌هایی نیز می‌بینیم که روزگاری خودشان بانی‌ و کمک حال مردم بودند؛ در این خیریه حاج محمود ارضی به عنوان محور کار شناخته می شود و در کنارش چندین خیریه دیگر مانند هیئت دو طفلان زینب(س) که در بحث محتوایی، قرآنی و اهل‌بیتی ورود پیدا کرده و مجموعه کاملی است و به سمت ساخت مدرسه ایتام رفته شکل گرفتند.

مدیر عامل موسسه «قدیم الاحسان» درباره فعالیت اصلی این مرکز که کمک به تامین جهیزیه جوانان است، افزود: پول امام حسین (ع) که با نیت مردم تبدیل به جهیزیه و وارد خانه های مردم می‌شود امام حسینی(ع) است و مردم هم با نیت آن هزینه‌ها را می‌پردازند و حاجت ‌روا می‌شوند.

وی درباره نحوه توزیع جهیزیه نیازمندان توضیح داد: این کار به دو صورت تحقیقاتی و خیریه‌ای انجام می شود، در مرحله نخست با تحقیق از خود فرد این کمک صورت می‌گیرد و در مرحله دوم با فروشنده‌های هیئتی که اجناس را به صورت تخفیف دار در اختیار ما قرار می دهند به صورت ستادی همکاری می‌کنیم.

حیدری اضافه کرد: این مجموعه در پنج حوزه اصلی فعالیت خود را در زمینه آموزش مداحی، پژوهش مداحی و فعالیت‌های علمی پژوهشی درعرصه مداحی، تولید برنامه‌های صوتی و تصویری و انتشارات موسسه فرهنگی هنری «قدیم الاحسان» دنبال می کند و اخیرا، پورتال موسسه ایجاد شده است.

در ادامه برنامه علی قریشی مدیر اجرایی موسسه «قدیم الاحسان» نیز گفت: موسسه قدیم الاحسان، موسسه فرهنگی و هنری است که به همت و راهنمایی‌های حاج منصورارضی راه اندازی شد و محور فعالیت‌های آن هم بر آموزش مداحی است.

وی در ادامه به بیان خاطره‌ای در این حیطه پرداخت و گفت: در سال‌های بسیار دور که مردم پول‌های خود را خرج خیریه می‌کردند و در دورانی که اتوبوس‌های شرکت واحد بلیتی بود و کارت های الکترونیکی هنوز راه نیفتاده بودند در شبی از مراسمات هیئت، پس از سخنرانی حاج محمود ارضی شخصی نامه‌ای نوشت و تنها بلیت اتوبوس خود را در صندوق انداخت و گفت: همه هستی من همین یک بلیت است که برای بازگشت به خانه تهیه کرده بودم و آن را هم به شما تقدیم می‌کنم و پیاده می‌روم.

در پایان این گفت‌وگوی صمیمی و ساده، هدیه‌ای از سوی تولیت آستان قدس رضوی به ‌جواد حیدری مدیر عامل مؤسسه «قدیم الاحسان» تقدیم شد تا یک روز به صورت خادم افتخاری حرم امام رضا(ع) حضور داشته باشند.