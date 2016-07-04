به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در برج های مسکونی مهر از ساعات ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح دوشنبه به وقوع پیوسته است.

در حال حاضر آتش سوزی به طور کامل اطفا نشده است.نیروهای امدادی هلال احمر و آتش نشانی به کمک حادثه دیدگان آمده اند.

ارتفاع برج ها و شدت آتش سوزی اطفای آن را با مشکل مواجه کرده است.

بنابر گفته شاهدان محلی آتش سوزی از طبقات پایین و از قسمت آسانسور شروع شده است.

با کمک نیروهای حفاظت فیزیکی و امداد و نجات منطقه ساختمان از سکنه خالی شده است.

نیروهای آتش نشانی از منطقه آزاد انزلی، رشت، انزلی و خمام برای امدادرسانی به محل آمده اند.