بررسی نسخه اصلی«ظلمت در نیمروز» در جهان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه فرهنگی ادبی «جهان کتاب» برای خرداد و تیرماه منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. این نشریه، به طور مشترک شمارههای ۳۲۵ و ۳۲۶ این جهان کتاب را در بر می گیرد.
این شماره هم مانند شمارههای پیشین این مجله با «نامهای از پراگ» به قلم پرویز دوائی با نام «چشمهای مادر...» آغاز می شود. مطلب بعدی «ظلمت در نیمروزی متفاوت» نوشته مایکل اسکامل با ترجمه گلی امامی، شرحی ناشنیده از پیدا شدن نسخه اصلی «ظلمت در نیمروز»، رمان معروف آرتور کوستلر است. در این مقاله به برخی از تفاوتهای مهم و چشمگیر متن آلمانی با برگردان انگلیسی کتاب اشاره میشود؛ ترجمهای که مبنای کار مترجمان زبان دیگر از جمله فارسی است.
مطلب بعدی این شماره جهان کتاب، «بود و نمود سخن» به قلم مهران افشاری، نقدی است بر کتابی به همین نام از احمد کریمیحکاک. «عنکبوتی اسیر در تار خویش» هم به عنوان مقاله بعدی، نقدی است از حمید نامجو بر کتاب «عنکبوت» اثر هانری تروایا با ترجمه پرویز شهدی.
کتاب «دنیای بسته» (جامعهشناسی و روانشناسی زندان از درون) نوشته عمادالدین باقی در مقاله بعدی این نشریه، توسط معصومه علیاکبری مورد بررسی قرار گرفته است. یادداشت «رفت و برگشت ترکیه» از کاوه بیات مطلب بعدی است که به بررسی کتاب «سقوط امپراتوری و تولد جمهوری» اثر هانی شکرو اوغلو با ترجمه رضا جوادی اختصاص دارد. کتاب مورد نظر نگاهی به تاریخ ترکیه و نقش آتاتورک در آن دارد؛ به ویژه شامل بازنگری اساسی در روایت حاکم از چگونگی فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکلگیری جمهوری ترکیه است.
«خرّمآبادشناخت» عنوان مطلب بعدی است که فرخ امیریار در آن به بررسی دو کتاب اخیر سیّد فرید قاسمی پرداخته است. یادداشت بعدی هم «پایمردی در میدان» نام دارد که مطلبی از مجید رهبانی است و به بررسی کتاب «هفتاد سال پایداری: خاطرات حسین شاهحسینی (جلد اول: ۱۳۲۰-۱۳۶۰)» اختصاص دارد که بهکوشش امیر (بهروز) طیرانی منتشر شده است. حسین شاهحسینی (متولد ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران) از فعالان سرشناس نهضت ملّی ایران است که دهها سال حضور در میدانهای اجتماعی و سیاسی، انبوهی از خاطرات و دانستههای تاریخی او را در این کتاب رقم زده است. او در این خاطرات از زندگی خود و قشرهایی از مردم (بهویژه اصناف و بازاریان) در سالهای پُرتکاپوی جنبشهای اجتماعی و سیاسی معاصر ایران سخن گفته است.
«عکس یادگاری با فرعون: یادداشتها و برداشتهای سفر عباس نادری»، «کتابچه فروتن آشپزی» اثر مینو امیرقاسمی، «باد خزان: درباره غلامحسین درویش» و «چرخ بیآیین: درباره ابوالقاسم عارف قزوینی» هر دو از فرهود صفرزاده کتاب هایی هستند که در ادامه صفحات این مجله معرفی شده اند.
مقاله «میراث شرقشناسان شوروی» به قلم نادر انتخابی، که بخش نخست آن در این شماره چاپ شده، کتاب میراث مطالعات شرقی شوروی را به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است. این مقاله از توجه به مطالعات شرقی در روسیه تزاری و چگونگی شکلگیری حوزههای خاورشناسی در آن امپراتوری آغاز میشود و با شرح دگرگونیهای این مطالعات در دوره شوروی ادامه پیدا می کند. کانونهای تمرکز پژوهشگران روس در حوزه تمدن ایرانی و زبان فارسی و همچنین تنگناهای پژوهشی در نظام استبدادی برخاسته از انقلاب بلشویکی جایگاهی ویژه دارد.
«نگاه ویراستار» عنوان مطلب بعدی است که به قلم هومن عباسپور نوشته شده و در واقع یک مقاله آموزشی است. این یادداشت به نقد ویرایشی کتاب فرهنگ توصیفی نحو پرداخته است. بخش هفتم از سلسله مقالاتِ «نامهای آثار ادبی از کجا آمدهاند؟» (نوشته گری دِکستِر با ترجمه پرتو شریعتمداری) هم که در این شماره جهان کتاب چاپ شده، به دو اثر اختصاص دارد: جمهوری افلاطون و رمانی از آگاتا کریستی به نامِ و بعد دیگر کسی نماند.
در صفحات بخش «هزار و یک داستان» هم زری نعیمی بر این کتابها نقد نوشته است: «آنها که به خانه من آمدند» از شمس لنگرودی، «بیمرزِ بیمرز» از محمدرحیم اخوّت و سحر مهندسینمین، «سپیدتر از استخوان» از حسین سناپور، «خانهای از آنِ دیگری» از محبوبه موسوی، «دستنوشتهها» از فرهاد کشوری، «کوپه اختصاصی» از یوریک کریم مسیحی، «والس یک نفره» از ماهمنیر کهباسی و «یلدا دارد میمیرد» اثر رزیتا بهزادی.
سه کتاب «کردهای ایزدی، مهرپرستان ایرانی»، «حماسه ملّی ایران در اعتقاد یارسان» و «کردها، پرچمداران ادب فارسی در ایران و میانرودان» به قلم محمدعلی سلطانی و کتابهایی چون «اسناد، بیانیهها و صورتجلسات جبهه ملّی دوم»، «آئین دانشجویان (نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۳۲۳-۱۳۲۴)»، «نامههای همایون صنعتی زاده به خواهرش»، «منصور اوجی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران)»، «گفتگوهایی با اوژن یونسکو، ساموئل بکت، ژان ـ لویی بارو درباره آثارشان»، «از مهر و دلبستگی (داستانهای کوتاه روسی)»، «آشیانه اشراف»، «مارکس چه می گوید؟» و «انشتین از فلشکارت استفاده نمیکرد» هم در بخش معرفی کوتاه این شماره جهان کتاب معرفی شده اند.
پس از قسمت «تازههای بازار کتاب» هم مطالبی در گرامیداشت یاد پرویز کلانتری آمده که به قلم ایرج پارسی نژاد و محمدحسین عزیزی نوشته شده اند و پایان بخش مطالب این شماره از جهان کتاب هستند.
این مجله با قیمت ۱۲۰ هزار ریال روی پیشخوان آمده است.
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