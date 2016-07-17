رکابزن کلمبیایی قهرمان مرحله اول شد/سهرابی در رده شانزدهم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از پانزدهمین دوره تور بین المللی چین هایلک امروز در مسیر ۱۱۳ کیلومتری ژینینگ برگزار شد که در نهایت میشل آنجل اهل کلمبیا و عضو تیم باشگاهی گانسوبانک چین با زمان ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه اول شد. دانیل کولی رکابزن ایتالیا از تیم نیپو نیز در رده دوم ایستاد. دوچرخه سوار هلندی از تیم پارک هتل هم در رده سوم قرار گرفت.

مهدی سهرابی از تیم شهرداری تبریز در رده شانزدهم قرار گرفت. آروین معظمی گودرزی از تیم پیشگامان عنوان هفدهم را کسب کرد. رحیم امامی از پیشگامان هم بیست و چهارم شد.

از دیگر رکابزنان ایرانی برای حضور در بازیهای المپیک ریو نیز میرصمد پورسیدی و قادر میزبانی به ترتیب بیست و هشتم و پنجاه و یکم شدند.

این رقابتها با حضور ۱۵۸ رکابزن از ۲۳ تیم از ۱۷ تا ۳۰ جولای در چین برگزار می شود. مرحله دوم این تور فردا دوشنبه در مسیر ۱۶۶ کیلومتری ژینینگ - داتونگ و در مجموع در ۱۳ مرحله برگزار می شود که دو تیم شهرداری تبریز و پیشگامان کویر یزد با ترکیبی از چهار رکابزن المپیکی ایران در این تور حاضر هستند.