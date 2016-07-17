«کری» هشدار داد: تداوم تهمت های ترکیه به ضرر رابطه دو جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در دومین تماس تلفنی که از زمان آغاز کودتای نافرجام ترکیه با «داود چاوش اغلو» همتای ترک خود داشته است، ضمن اعلام حمایت واشنگتن از دولت آنکارا، اعتراض خود مبنی بر اتهام دست داشتن آمریکا در حوادث اخیر ترکیه را اعلام کرد.

اگرچه واشنگتن در واکنش به کودتای نظامی ترکیه به سرعت از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور دفاع کرد، دولت آنکارا همچنان به دلایلی از جمله موضوع پناهندگی «فتح الله گولن» رهبر مخالفین ترکیه به آمریکا، دولت واشنگتن را در طراحی برای اجرای کودتا دخیل می داند.

در این میان، برخی از مقامات ترک از جمله «سلیمان سویلو» وزیر کار این کشور، آمریکا را به رابطه پنهان با نظامیانی که مسوول کودتا بوده اند، متهم می کنند – اتهامی که کری به شدت آن را رد کرده است.

در همین راستا، «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توضیح موارد ذکر شده در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور، اعلام کرد: کری از تمایل واشنگتن برای کمک به آنکارا در امر تحقیق پیرامون کودتا سخن گفته و در عین حال تاکید کرده است که تداوم اتهامات پیرامون نقش آمریکا در این اقدام نافرجام اشتباه محض و در جهت آسیب رساندن به روابط دوجانبه است.

کری پیشتر نیز با بیان این مطلب که آمریکا در رسیدگی به پرونده گولن به ترکیه کمک خواهد کرد، از آنکارا خواسته بود تا هر مدرکی را که ثابت کننده دست داشتن «فتح الله گولن» در انجام این کودتا است، ارائه کند. اما وی تاکید کرده بود که آمریکا هنوز تقاضای محترمانه ای از جانب ترکیه در مورد بازجویی گولن دریافت نکرده است.