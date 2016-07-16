آمریکا در رسیدگی به پرونده گولن به ترکیه کمک خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، جان کری از تصمیم کشورش برای کمک به ترکیه در رسیدگی به پرونده کودتای نا فرجام این کشور خبر داد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از آنکارا خواست تا هر مدرکی که ثابت کننده دست داشتن «فتح الله گولن» در انجام این کودتا است را ارائه کند.

بر اساس این گزارش، «جان کری» که در لوگزامبرگ سخن می گفت، با بیان اینکه واشنگتن هنوز مدرکی دال بر دست داشتن «گولن» در انجام این کودتا دریافت نکرده، گفت: ما کاملا انتظار داریم که شبهات در مورد گولن افزایش یابند.

گفتنی است، «کری» در گفتگوی تلفنی جمعه شب خود با «مولود چاوش اغلو»، همتای ترک تبار خود گفته بود که آمریکا هنوز تقاضای محترمانه ای در مورد (بازجویی) «گولن» دریافت نکرده است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: مسلما ما مثل همیشه، از دولت ترکیه خواسته ایم تا هرگونه شواهد و مدارک قانونی خود ( در مورد گولن) را به ما بدهد... ایالات متحده (مدارک را) خواهد پذیرفت و بررسی خواهد کرد و همچنین در مورد آنها قضاوت خواهد کرد.