فرزانه عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماشته بافی دست بافته کهن لرستان است، اظهار داشت: ماشته بافی رشته ای است که در استان لرستان به‌خاطر نوع تکنیک بافتی که دارد متفاوت با موج بافی کرمانشاه است.

وی با اشاره به اینکه همین تفاوت بین ماشته لرستان و موج بافی کرمانشاه باعث خاص بودن ماشته لرستان شده است، گفت: صنعتگرانی که تمایل دارند در زمینه اشتغال زایی ماشته بافی با معاونت صنایع دستی همکاری کنند را می توانیم به صندوق کارآفرینی امید معرفی کنیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اضافه کرد: در جریان معرفی این افراد به صندوق کارآفرینی امید، تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار داده می شود و می توانند کارشان را توسعه دهند.

بنابر این گزارش به کار گیری خلاقیت و نوآوری در صنایع دستی ضمن حفظ این صنایع برای نسل های آینده، در جذب سرمایه هم می تواند موثر باشد.

یکی از هنرهای بومی رایج در این استان ماشته است که با دار مخصوصی به نام جیلا بافته می شود. این دست بافته از چهار قطعه نواری شکل به عرض ۵۰ سانتی متر و به طول ۲ متر تهیه می‌شود سپس به صورت عرض به هم دوخته و متصل می‌شوند و یک‌تخته کامل را به ابعاد ۲ در ۲ به وجود می آورند.

ماشته موارد استفاده متعددی دارد که اهم آن‌ها عبارتند از رختخواب‌پیچ که معمولاً در جهیزیه دختران دو یا چند تخته قرار می‌دهند، زیرانداز کف اتاق و سیاه چادر و غیره.

بافت ماشته با توجه به‌ضرورت و نیاز آن در زندگی به سالهای دور می‌رسد و در مورد پیشینه تاریخی و سوابق حضور آن در این خطه نمی‌توان به‌آسانی سخن گفت؛ اما به استناد برخی متون و شواهد عینی از زمان سلجوقی، صفوی تا عهد قاجار از رونق زیادی برخوردار بوده است. چنانچه دهکده «کارخانه» در دشت سیلاخور محل اسکان کارگران بافنده بوده است.

برای تهیه این دست بافته از دو نوع نخ استفاده می‌شود. نخ‌های پشمی که به طور عمده با همان رنگهای طبیعی سفید، سیاه و قهوه‌ای مورد استفاده قرارگرفته و در صورت نیاز توسط رنگرز رنگ می شود و دوکهای نخ مصنوعی خارجی که از رنگ‌بندی و استحکام بیشتری برخوردارند.

عمده ترین طرحی که در بافت ماشته استفاده می‌شود طرح شطرنجی است که آن را حقه می‌گویند.