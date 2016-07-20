عین اله صادقی در حاشیه تمرینات تیم های دانش آموزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ورزشی دانش آموزی کشور در دو بخش پسران و دختران و در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم اجرا می شود و مسابقات پسران در رشته های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، طناب زنی و ژیمناستیک و مسابقات دختران در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، طناب زنی، شنا، ژیمناستیک، تنیس روی میز و بدمینتون برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات ورزشی پسران از دهم تا اواخر مرداد ماه و دختران از ۲۰ مرداد تا نیمه شهریور برگزار خواهد شد و برای دانش آموزان پسر در شهرهای اراک و شهرکرد و برای دختران در شهرهای شیراز، اصفهان، کردستان و قم برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: به منظور آماده سازی تیم های ورزشی استان جلسات متعددی از اسفند ۹۴ با حضور مسئولین انجمن ها، مربیان، سرپرستان، کارشناسان مناطق و مدیران اماکن ورزشی برگزار گردید و تیم های اعزامی از فروردین ماه ۹۵ تمرینات منظم خود را آغاز نموده و اداره تربیت بدنی تمهیدات لازم را برای هر چه بهتر بودن این تمرینات و فعالیت ها فراهم کرد.

صادقی تصریح کرد: برگزاری جلسات توجیهی برای مربیان و سرپرستان، برگزاری جلسات هماهنگی در اداره تربیت بدنی، برگزاری جلسات توجیهی برای کارشناسان تربیت بدنی، برگزاری جلسات با مدیران اماکن و سالن های ورزشی، برنامه ریزی سالن های تمرینی، هماهنگی با استان های همجوار جهت مسابقات تدارکا تی، تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تمرینات تیم های ورزشی و ... از جمله اقدامات این معاونت در خصوص اعزام داشن آموزان به مسابقات ورزشی سال ۹۵ است.

وی اضافه کرد: در تابستان سال جاری ۹۵، بالغ بر ۱۸۱ دانش آموزان استان قزوین شامل ۹۶ دانش آموز دختر و ۸۵ دانش آموز پسر به مسابقات اعزام خواهند شد، در مجموع نفرات اعزامی به مسابقات ورزشی به همراه سرپرست و مربی در گروه پسران ۱۰۶ نفر و در گروه دختران ۱۲۱ نفر است.