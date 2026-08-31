سرانه ورزشی مدارس خوزستان به نیم متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای تأمین این تجهیزات ورزشی و توزیع آن میان پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی، اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین سه هزار و ۹۰۵ مدرسه دولتی نیز به اقلام بهداشتی مجهز می‌شوند که توزیع سراسری این اقلام در شهریورماه و هم‌زمان با اعزام کاروان ملی مهر با نشاط انجام خواهد شد.

وی با تشریح دستاوردهای عمرانی در حوزه تربیت‌بدنی افزود: با اجرای طرح میدان همدلی، ۳۴۶ زمین چمن مصنوعی و ۷۰ کف‌پوش روباز در مدارس استان احداث و ۱۶۴ کلاس درس تربیت‌بدنی به ظرفیت فضاهای آموزشی افزوده شد. علاوه بر این، عملیات تعمیر و تجهیز ۱۰۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی نیز به سرانجام رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به درخشش دانش‌آموزان استان در مسابقات ورزشی منطقه پنج کشور تصریح کرد: تیم دو و میدانی پسران با کسب چهار نشان طلا، چهار نقره و دو برنز در یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بر سکوی قهرمانی تکیه زد و تیم بسکتبال متوسطه اول نیز در رقابت‌های اصفهان مقام نخست را از آن خود کرد. همچنین تیم‌های هندبال و فوتسال پسران استان به مقام نایب‌قهرمانی و تیم والیبال به جایگاه سومی این مسابقات دست یافتند.

علی‌فر به موفقیت‌های چشمگیر دختران دانش‌آموز نیز اشاره کرد و گفت: در سی‌وپنجمین دوره المپیاد ورزشی دانش‌آموزان دختر منطقه ۵، نمایندگان خوزستان در تمامی رشته‌های تیمی روی سکو ایستادند؛ به‌گونه‌ای که تیم‌های فوتسال و والیبال موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی شدند و تیم‌های بسکتبال و هندبال جایگاه سوم رقابت‌ها را به دست آوردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تجهیز مدارس و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دختر و پسر در میادین کشوری، نشانه هدف‌گذاری دقیق در حوزه تربیت‌بدنی مدارس استان است که ثمره تلاش مربیان، معلمان و خانواده‌ها به شمار می‌رود.