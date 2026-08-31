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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

سرانه ورزشی مدارس خوزستان به نیم متر رسید

سرانه ورزشی مدارس خوزستان به نیم متر رسید

اهواز - مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان استان با جهشی چشمگیر از ۰.۱۷ مترمربع به نیم مترمربع افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای تأمین این تجهیزات ورزشی و توزیع آن میان پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی، اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین سه هزار و ۹۰۵ مدرسه دولتی نیز به اقلام بهداشتی مجهز می‌شوند که توزیع سراسری این اقلام در شهریورماه و هم‌زمان با اعزام کاروان ملی مهر با نشاط انجام خواهد شد.

وی با تشریح دستاوردهای عمرانی در حوزه تربیت‌بدنی افزود: با اجرای طرح میدان همدلی، ۳۴۶ زمین چمن مصنوعی و ۷۰ کف‌پوش روباز در مدارس استان احداث و ۱۶۴ کلاس درس تربیت‌بدنی به ظرفیت فضاهای آموزشی افزوده شد. علاوه بر این، عملیات تعمیر و تجهیز ۱۰۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی نیز به سرانجام رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به درخشش دانش‌آموزان استان در مسابقات ورزشی منطقه پنج کشور تصریح کرد: تیم دو و میدانی پسران با کسب چهار نشان طلا، چهار نقره و دو برنز در یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بر سکوی قهرمانی تکیه زد و تیم بسکتبال متوسطه اول نیز در رقابت‌های اصفهان مقام نخست را از آن خود کرد. همچنین تیم‌های هندبال و فوتسال پسران استان به مقام نایب‌قهرمانی و تیم والیبال به جایگاه سومی این مسابقات دست یافتند.

علی‌فر به موفقیت‌های چشمگیر دختران دانش‌آموز نیز اشاره کرد و گفت: در سی‌وپنجمین دوره المپیاد ورزشی دانش‌آموزان دختر منطقه ۵، نمایندگان خوزستان در تمامی رشته‌های تیمی روی سکو ایستادند؛ به‌گونه‌ای که تیم‌های فوتسال و والیبال موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی شدند و تیم‌های بسکتبال و هندبال جایگاه سوم رقابت‌ها را به دست آوردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تجهیز مدارس و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دختر و پسر در میادین کشوری، نشانه هدف‌گذاری دقیق در حوزه تربیت‌بدنی مدارس استان است که ثمره تلاش مربیان، معلمان و خانواده‌ها به شمار می‌رود.

کد مطلب 6933527

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