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۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا - اندونزی؛

ایران مقابل ژاپن متوقف شد

ایران مقابل ژاپن متوقف شد

شاگردان الکساندر چیریچ در دومین روز مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان آسیا با مدافع عنوان قهرمانی رقابتها مساوی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، تیم واترپلوی جوانان ایران در دومین روز رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف ژاپن رفت و در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد.

شاگردان چیریچ با تساوی ۱۲ بر ۱۲ به کار خود مقابل این تیم پایان دادند.

بدین ترتیب تیم واترپلوی ایران با یک شکست برابر قزاقستان و یک تساوی برابر ژاپن باید فردا در سومین روز مسابقات به مصاف اندونزی برود.

الکساندر چیریچ، سرمربی تیم‌های ملی، هدایت این تیم را بر عهده دارد. وحید رضایی و مهدی پنام تاش مربیان تیم ملی و رضا فیوضی‌زاده به عنوان دستیار، ترکیب کادر فنی ایران را تشکیل می‌دهند.

امین قویدل، ارشیا الماسی، مهدی یزدان خواه، عرفان لشگری، سید سجاد ساویز، امیرحسین حیدری، علیرضا پورنگ، علیرضا شادپی، امیر حسین رهبر، شایان قاسمی، حسین خالدی تبار، کامران جلیلی و حامد کریمی ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها هستند.

کد مطلب 3720456

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