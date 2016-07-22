ایران مقابل ژاپن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، تیم واترپلوی جوانان ایران در دومین روز رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف ژاپن رفت و در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد.

شاگردان چیریچ با تساوی ۱۲ بر ۱۲ به کار خود مقابل این تیم پایان دادند.

بدین ترتیب تیم واترپلوی ایران با یک شکست برابر قزاقستان و یک تساوی برابر ژاپن باید فردا در سومین روز مسابقات به مصاف اندونزی برود.

الکساندر چیریچ، سرمربی تیم‌های ملی، هدایت این تیم را بر عهده دارد. وحید رضایی و مهدی پنام تاش مربیان تیم ملی و رضا فیوضی‌زاده به عنوان دستیار، ترکیب کادر فنی ایران را تشکیل می‌دهند.

امین قویدل، ارشیا الماسی، مهدی یزدان خواه، عرفان لشگری، سید سجاد ساویز، امیرحسین حیدری، علیرضا پورنگ، علیرضا شادپی، امیر حسین رهبر، شایان قاسمی، حسین خالدی تبار، کامران جلیلی و حامد کریمی ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها هستند.