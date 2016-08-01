مردم تابستان راباچه کتابهایی شروع کردند/کتاب ابن سینابین پرفروشها

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: بین اهالی کتاب و مراجعان به بازار کتاب معروف است که این بازار، پس از نمایشگاه کتاب تهران دچار رخوت و رکود می شود. فارغ از رکود و کاهش خرید کتاب، قصد داریم در قالب یک گزارش، ذائقه بازار نشر را مورد سنجش قرار دهیم.

برای بررسی ذائقه مخاطبان بازار نشر، به سراغ ۲۰ ناشر رفته و درباره عناوین پرفروش شان در ابتدای تابستان و تیرماه امسال، به پرس و جو پرداختیم. این ناشران از بین ناشران فعال تهران و مشهد انتخاب شدند که بعضی از آن ها صاحب کتابفروشی نیز هستند. نکته دیگری که سعی شد در انتخاب ناشران برای این گزارش مد نظر قرار گیرد، تنوع موضوعی آثار این ناشران بود. به این ترتیب به سراغ ناشران آثار ادبی، هنری، پزشکی، حوزه انقلاب و دفاع مقدس، مدیریت و اقتصاد، علوم انسانی از جمله فلسفه و عرفان و دیگر حوزه های علوم اجتماعی رفته ایم.

نام ناشران در متن و جدول جمع بندی گزارش، به ترتیب حروف الفبا منظم شده و نام هایی که در گزارش مطرح شده اند، خود به بهترین نحو نشان دهنده زاویه نگاه در خرید و انتخاب کتاب توسط مخاطبان بازار نشر در ابتدای تابستان هستند اما به طور اجمالی می توان حضور پررنگ کتاب های داستانی و ادبی را در این میان مشاهده کرد. در ادامه وارد متن گزارش و کتاب های پرفروش ناشران می شویم:

«فلسفه برای نوآموزان» نوشته شارون ام.کای و پل تامسون با ترجمه حوریه هوشیدری فراهانی، رمان «الای افسون شده» نوشته گایل کارسن لیواین با ترجمه محبوبه نجف‌خانی و «سه گانه صعود» کتاب های پرفروش انتشارات آفرینگان در مدت مورد نظر هستند که بیشتر به چاپ ترجمه کتاب های ادبیات کودک و نوجوان شناخته می شود. «فلسفه برای نوآموزان» یک مجموعه دو جلدی است که برای معلمان و مدرسان فلسفه در مدارسی نوشته شده که با دانش آموزان دبیرستانی سر و کار دارند. «الای افسون شده» هم رمانی تخیلی و پریانی است که در سال ۲۰۰۴ فیلمی براساس آن، با بازی آن هاتوی ساخته و پخش شد. نسخه اصلی این کتاب با عنوان «Ella Enchanted»، با ۳۰ فصل و در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسیده است. کتاب در سال ۹۸ دیپلم افتخار نیوبری و چند جایزه دیگر را از آن خود کرد.

یکی از ناشران فعال در شهر مشهد، انتشارات آهنگ قلم است که به چاپ کتاب های تاریخی و داستانی اشتغال دارد. این ناشر، دو کتاب «بازگشت به سیاره ترا» و جلد ششم «تاریخ لشگر خراسان» را به عنوان پرفروش های خود در این مدت معرفی می کند. «بازگشت به سیاره ترا» یک داستان بلند علمی تخیلی نوشته ایرج فاضل بخششی است. جلد ششم تاریخ لشگر خراسان نیز درباره فرماندهان این لشگر است.

نشر افق یکی از ناشران شناخته شده آثار داستانی ادبیات ایران و جهان است که مخاطبان خود را دارد و یک کتابفروشی هم در خیابان انقلاب دارد. گفتگو با مسئولان این انتشارات درباره پرفروش هایش در ماه گذشته به نام دو کتاب ایرانی و یک اثر ترجمه منتهی می شود. رمان های «منِ او» نوشته رضا امیرخانی و «سرزمین نوچ» نوشته کیوان ارزاقی دو کتاب ایرانی و «ماجرای عجیب سگی در شب» نوشته مارک هادون با ترجمه شیلا ساسانی نیا، هم رمان خارجی این فهرست است.

دیگر ناشر مشهدی که کتاب های شعر و داستان چاپ می کند و همچنین به چاپ کتاب های تحلیلی و پژوهشی حوزه نقد و ادبیات می پردازد، انتشارات بوتیمار است. صحبت با مدیر این انتشارات به این نتیجه می شود که از ۳ کتاب اول پرفروش ها، ۲ کتاب مربوط به حوزه نقد و بررسی ادبیات و یک اثر هم در حوزه رمان خارجی است. کتاب «شاعران آزادی» با تالیف و گردآوری محمدعلی سپانلو، شامل زندگی نامه و مرور شاعران آزادی خواه ایران، یکی از عناوین پرفروش این ناشر است. «جادوی جن کشی» شامل نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری به قلم قهرمان شیری و ترجمه گلبرگ درویشیان از رمان «پرسش های بی پایان» نوشته پرل اس باک هم دو کتاب دیگر پرفروش بوتیمار در تیرماه هستند.

یکی از ناشران کتاب های فانتزی و معمایی برای نوجوانان، انتشارات پریان است که بیشتر به چاپ ترجمه آثار این حوزه ها اشتغال دارد. مدیر این انتشارات از کتاب «من افسانه ام» به عنوان پرفروش ترین عنوان این ناشر در تیرماه نام می برد. «من افسانه ام» همان طور که طرفداران هنر سینما و ویل اسمیت بازیگر هالیوودی می دانند، به دلیل ساخت اقتباس سینمایی اش، کتابی شناخته شده است. این رمان نوشته ریچارد ماتیسن است و توسط پریسا کاروند ترجمه شده است. «افسانه اسلیپی هالو» نوشته ایروینگ واشینگتن با ترجمه شیوا مقانلو و ترجمه نامار ناصرقصری سه گانه «بنگاه کارآگاهی لاسه و مایا» اثر مارتین ویدمارک دیگر پرفروش های این ناشر در تیرماه هستند.

انتشارات تیسا از جمله ناشرانی است که به چاپ آثار ترجمه و تالیف در زمینه علوم انسانی، مدیریت و مسائل شهری می پردازد. یکی از کتاب های مشهور این ناشر طی چند سال گذشته که چاپ بیستم را هم پشت سر گذاشته، «بیشعوری» نوشته خاویر کرمنت با ترجمه محمود فرجامی است که یک اثر فلسفی است و در بازار نشر کشور، به یک اثر شناخته شده تبدیل شده است. کتاب «ایران و آمریکا» نوشته سید حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای با عنوان فرعی «گذشته شکست خورده و مسیر آشتی» هم دیگر کتاب پرفروش این ناشر در روزهای تیرماه است. کتاب «تصویر، صدا، سیاست» نوشته عباس سهراب زاده هم با عنوان فرعی (تأملی بر تأثیر رسانه‌های جدید بر فضای سیاسی ایران در دهه هشتاد خورشیدی) دیگر کتابی است که این ناشر در مدت مذکور، در فروشش توفیق داشته است.

نشر ثالث هم یکی از ناشران شناخته شده تهرانی است که مرکزیت آن در خیابان کریم خان زند قرار دارد و عابران و مخاطبان کتاب که مشغول قدم زدن و عبور از این خیابان باشند، سری به فروشگاه این ناشر خواهند زد. یک کتاب داستانی و دو اثر مستندنگاری، کتاب های پرفروش این ناشر در تیرماه هستند. «تیغ و تارو پود» شامل گفتگوی لیلی گلستان و ندا رضوی پور، «بر تارک طوفان» (ملا مصطفی بارزانی به روایت مطبوعات ایران) اثر بهرام ولدبیگی و ترجمه مهدی غبرایی از رمان «لعنت به داستایوسکی» ۳ عنوانی هستند که مسئولان ثالث به عنوان پرفروش هایشان معرفی می کنند.

یکی از ناشران و کتابفروشان شناخته شده تهرانی که در حال حاضر چند کتابفروشی دارد، نشر چشمه است که در حوزه های مختلف از جمله ادبیات، هنر، سینما و ... فعالیت دارد. ۳ کتاب پرفروش این ناشر در تیرماه امسال عبارت اند از: «هنر شفاف اندیشیدن» که ترجمه اش توسط عادل فردوسی پور انجام شده است، رمان «پاییز فصل آخر سال است» نوشته نسیم مرعشی و کتاب «زنان، دشتان و جنون ماهانه» نوشته شهلا زرلکی.

یکی از ناشرانی که به چاپ کتاب های گفتمان انقلاب و دفاع مقدس اشتغال دارد، انتشارات خاکریز است. بین کتاب های پرفروش این ناشر هم می توان نام کتاب های «اقتصاد مقاومتی، سکوی پیشرفت و عدالت»، «تاریخ مستطاب آمریکا» و مجموعه داستان «آینه» را به عنوان پرفروش ترین های تیرماه مشاهده کرد. «اقتصاد مقاومتی، سکوی پیشرفت و عدالت»، بیانات مقام معظم رهبری را در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ در بر می گیرد. «تاریخ مستطاب آمریکا» نیز اثری مشترک به قلم محمدصادق کوشکی و مازیار میری کاریکاتوریست است. مجموعه داستان «آینه» نیز ۸ داستان از ابراهیم حسن بیگی، اکبر صحرایی، منیژه آرمین، علی‌اکبر والایی، شیرین اسحاقی، سهیلا عبدالحسینی و بیژن کیا را شامل می شود. این داستان ها، درباره برهه­‌هایی از زندگی برخی افراد حاضر در حادثه عاشورا هستند.

دو انتشاراتی روزگار و روزگار نو، با همکاری نزدیک با یکدیگر پیش می روند و روزگار به چاپ کتاب های داستانی کلاسیک و مدرن در قالب آثار ایرانی و خارجی اشتغال دارد. اما روزگار نو آثار داستانی را در قالب مجموعه های مختلف به چاپ می رساند. جالب است که با بررسی کتاب های پرفروش نشر روزگار در تیرماه، نام دو کتاب کلاسیک ایرانی و خارجی و یک اثر مدرن از ادبیات آمریکا به چشم می خورد. روزگار در تیرماه موفق شده مجموعه ۳ جلدی شاهنامه فردوسی به نثر پارسی سره و ترجمه مرضیه خسروی از رمان «ویلت» نوشته شارلوت برونته را در کنار ترجمه معصومه عسگری از رمان معروف «گتسبی بزرگ» را بیشتر از دیگر کتاب هایش به فروش برساند.

از طرف دیگر با گفتگو با مدیرمسئول انتشارات روزگار نو، نام این ۳ کتاب را در صدر فهرست پرفروش های این ناشر در ماه گذشته می بینیم: «اعترافات یک گناهکار» نوشته سنت آگوستین باترجمه مرضیه خسروی، «تمدن و ناکامی هایش» نوشته زیگموند فروید با ترجمه بنفشه جعفر و «سخنرانی های ابراهام لینکن» با ترجمه اسماعیل قهرمانی پور.

انتشارات سفیر اردهال از ناشرانی است که به چاپ کتاب های پزشکی سنتی ایران و اسلام و همچنین نسخه های تصحیح شده خطی تاریخی مبادرت دارد. حسین عابدینی مدیر این انتشارات درباره کتاب های پرفروش این ناشر در تیرماه می گوید: در ماه گذشته و روزهای ابتدایی تابستان، ۳ عنوان پرفروشمان، دو نسخه خطی و یک کتاب پزشکی هستند. «۳۶۵ روز آشپزی گیاهی ایرانی» نوشته محمد دریایی، «ذخیره خوارزمشاهی» در ۶ جلد و مجموعه ۲ جلدی «دقایق العلاج»، سه کتاب پرفروش ما در این ماه هستند.

انتشارات سوره مهر هم از جمله ناشران شناخته شده بین اهالی کتاب و علاقه مندان به کتابخوانی در کشور است و به چاپ کتاب های داستانی، شعر و مستند گفتمان انقلاب اسلامی مشغول است. مجموعه شعر «کتاب» اثر فاضل نظری، «آن بیست و سه نفر» و «دختر شینا» ۳ کتابی هستند که در صدر پرفروش های سوره مهر در تیرماه امسال قرار گرفته اند. «کتاب» آخرین مجموعه شعر فاضل نظری غزلسرای معاصر است که پیش از این، سه گانه شعری اش توسط سوره مهر به چاپ رسیده و «آن بیست و سه نفر» هم شامل خاطرات خودنوشت احمد یوسف زاده از رزمندگان دوران دفاع مقدس است. «دختر شینا» هم که به واسطه ساخت تیزر تصویری اش، نیازی به معرفی ندارد و اشاره ای کوتاه به این که خاطرات زندگی قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر را در بر می گیرد و به قلم بهناز ضرابی زاده نوشته و تدوین شده است.

انتشارات فاتحان یکی از ناشران فعال در زمینه دفاع مقدس است که بیشتر به چاپ کتاب های مستند و گاهی رمان و اثر داستانی در حوزه جنگ و دفاع مقدس می پردازد. «بچه های حاج قاسم»، «عباس دست طلا» و «خط تماس» سه کتاب پرفروشی هستند که در فهرست پرفروش های فاتحان در تیرماه قرار گرفته اند. «بچه های حاج قاسم» در بر گیرنده خاطرات سردار حسین معروفی است که به قلم افسر فاضلی شهربابکی ثبت شده اند. کتاب «عباس دست طلا» هم که طی چند سال گذشته به واسطه توجه ویژه رهبر انقلاب به آن و تجدید چاپ چندباره اش، از جمله کتاب های شناخته شده در بازار کتب دفاع مقدسی است. «خط تماس» نیز رمان جنگی محمدرضا بایرامی است که مخاطبان این نویسنده را به سمت خود جذب می کند.

نسبت به دیگر ناشران این گزارش، نشر قاف ناشری جوان تر است که سال گذشته با رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب طنز، حضورش را در بازار نشر اعلام کرد و برای نمایشگاه کتاب امسال هم ۷ عنوان کتاب جدید با خود به شهر آفتاب آورد. ۳ کتاب پرفروش این نشر در تیرماه، جزو همان ۷ عنوانی هستند که اردیبهشت ماه امسال در نمایشگاه عرضه شدند. «شاقلوس» نوشته امید مهدی نژاد، «فیضاله» اثر ناصر فیض و «بر لایک رفته» اثر حسام الدین مقامی کیا، سه کتاب پرفروش این ناشر در اولین ماه تابستان ۹۵ هستند.

گروه انتشاراتی ققنوس یکی از ناشران بزرگ کشور است که علاوه بر نشر، یکی از پخشی های بزرگ کتاب نیز هست و تابستان را با فروش بالای دو رمان «ملت عشق» نوشته الف شفق با ترجمه ارسلا فصیحی و «سمفونی مردگان» نوشته عباس معروفی در کنار ترجمه نازی اکبری از کتاب «انسان موجودی یک روزه» نوشته اروین د.یالوم، آغاز کرده است.

بین کتاب های انتشارات کتابسرای تندیس، مجموعه کامل هری پاتر در رتبه اول پرفروش ها قرار گرفته اند. این ناشر که به چاپ ترجمه رمان ها و داستان های ادبیات جهان اشتغال دارد، ترجمه مهوش خرمی از رمان «دختر پرتقالی» یوستین گاردر، ترجمه آفاق زرگریان از رمان «بلبل» نوشته کریستین هانا و ترجمه محمد عباس آبادی از رمان «یک شلیک» نوشته لی چایلد را به عنوان کتاب های بعدی پرفروش خود معرفی می کند.

انتشارات مولی یکی از ناشران و کتابفروشان قدیمی کشور است که به چاپ کتاب های فلسفی و عرفانی مشغول است و به ویژه در حوزه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب اشتغال دارد. «دانشنامه علایی» نوشته ابن سینا، ترجمه «شواهدالربوبیه» و «شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی» ۳ کتاب پرفروش این ناشر در تیرماه هستند.

یکی از ناشران قدیمی کشور که فعالیت خود را از سال های ابتدایی دهه ۵۰ شروع کرده، انتشارات نگاه است که در تهیه این گزارش سری هم به عناوین پرفروش آن زده ایم. نگاه را با مجموعه آثاری که از شاعران معاصر کشور، رمان و داستان های کوتاه نویسندگانی چون بزرگ علوی، علی محمد افغانی و دیگر نویسندگان ادبیات معاصر چاپ کرده، می شناسیم. با بررسی فهرست پرفروش های نگاه در تیرماه، در جایگاه ۳ کتاب اول فهرست، دو رمان و یک مجموعه شعر می بینیم که یکی از آن ها ترجمه و دو اثر دیگر، تالیفی هستند. این ۳ کتاب به این ترتیب هستند: مجموعه ترانه های زویا زاکاریان با عنوان «پاکت بی تمبر تاریخ»، رمان «شوهر آهو خانم» نوشته علی محمد افغانی و رمان «شازده کوچولو» نوشته آنتوان سنت اگزوپری با ترجمه احمد شاملو.

انتشارات هیلا هم در فروش ۳ کتاب «شبهای کوش آداسی»، «شهرزاد چای» و «چند داستان کوتاه به همراه تحلیل» توفیق داشته است. «شبهای کوش آداسی» یک رمان طنز به قلم رویا صدر است که نام نویسنده اش به صورت مستعار م. مالمیر آبادی در کتاب چاپ شده است؛ «شهرزاد چاه» رمانی به قلم مژده ساجدین است و «چند داستان کوتاه همراه با تحلیل» هم یک مجموعه ۳ جلدی است که داستان های کوتاه نویسندگان مطرح دنیا را با تحلیل و نقدشان در بر می گیرد.

در پایان و جمع بندی، اگر بخواهیم بدون توضیحات و فقط با اکتفا به نام کتاب ها و ناشرانشان، این گزارش را خلاصه کنیم، به جدول پایین می رسیم.

توضیح آن که در این جدول، نام کتاب ها با ویرگول از یکدیگر جداشده و همچنین، عناوین کتاب هایی که در نامشان از ویرگول استفاده شده، در پرانتز قرار گرفته اند.