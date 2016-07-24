به گزارش خبرنگار مهر آئین رونمایی از بازی رایانه‌ای «شتاب در شهر۲» پیش از ظهر امروز یکشنبه ۳ مردادماه با حمایت بنیاد ملی‌ بازی‌های رایانه‌ای در فرهنگسرای سرو برگزار شد.

در این مراسم علاوه‌بر تیم سازنده بازی و مسئولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمود صیدانلو رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، شروین یگانه قهرمان کشوری در رشته سرعت و جمعی از فعالان حوزه بازی‌سازی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم و پس از نمایش کلیپی از یک دهه آزمون و خطای تیم بازی‌سازی گروه آرین تک در زمینه تولید بازی‌های ماشین‌سواری، حسین احمدی به عنوان سازنده بازی «شتاب در شهر۲» پشت تریبون قرار گرفت تا از ویژگی‌های فنی و محتوایی این بازی بگوید.

احمدی ضمن قرائت دلنوشته‌ای از حس و حال دوران نوجوانی نسبت به بازی‌های رایانه‌ای گفت: استدیو بازی‌سازی آرین تم بیش از ۱۵ سال است که به صورت انحصاری به طراحی و تولید بازی‌های ماشین‌سواری مشغول است. در تمام این سال‌ها تلاش کردیم از این خط سیر خارج نشویم و بر روی همین سبک بازی‌ها متمرکز بمانیم. این تصمیم شاید از نگاه برخی غلط بود اما سبب شد امروز بتوانیم محصولی با کیفیت در این زمینه عرضه کنیم.

این بازی‌ساز جوان ادامه داد: علاوه‌بر کیفیت بازی درباره «شتاب در شهر ۲» موتور طراحی و تمام ابزارهای لازم برای ساخت این بازی تولید خود ما است و به همین دلیل مراحل تولید این بازی نزدیک به ۵ سال طول کشید. برای این بازی از هیچ موتور بازی‌ساز خارجی استفاده نکرده‌ایم.

احمدی افزود: «شتاب در شهر ۲» در واقع ادامه‌ای بر یک سری بازی است که از ابتدا هدف‌مان از طراحی آن تولید یک بازی صرف نبود. از ابتدا می‌خواستیم «شتاب در شهر» گام به گام تکمیل شویم و به سری بازی‌هایی مانند «نید فور اسپید» (Need For Spieed)‌ برسیم. از این منظر ما خود را نه یک تولیدکننده صرف بازی که توسعه‌دهنده صنعت بازی‌سازی در ایران می‌دانیم.

وی در ادامه درباره ویژگی‌های شتاب در شهر ۲ گفت: این بازی یک بازی بزرگ و پیچیده است. روی جزئیات این بازی بسیار کار کرده‌ایم و این جزئیات صرفا محدود به گرافیک بازی نیست و در موارد دیگری مانند بازی‌نامه، طراحی داستان و یا موسیقی تلاش بسیاری برای بالا بردن کیفیت بازی داشته‌ام.

«شتاب در شهر ۲» داستانی بسیار غنی دارد

احمدی با اشاره به نبود «داستان» در بازی‌های قبلی از این مجموعه گفت: «شتاب در شهر ۲» داستانی بسیار غنی دارد و شاهد حضور تعدد شخصیت‌هایی در این بازی هستیم که برای هر یک به صورت حرفه‌ای صداگذاری انجام شده است. مضاف بر این ۲۳ ماشین ایرانی و خارجی برای این بازی طراحی شده و مساحت شهر هم در حدود ۷۰ کیلومتر مربع است که علاوه‌بر فضای خیابانی داخل شهر از شمال به مناطق جنگلی و از جنوب به مناطق بیابانی و کوهستانی می‌رسد.

طراح بازی «شتاب در شهر ۲» در جمع‌بندی ویژگی‌های این بازی گفت: تلاش بسیاری کرده‌ایم که تنوع فضاها باعث افزایش هیجان بازی شود و گیمر از تکرار خسته نشود. مطمئن باشید در این بازی با یک مسیر خطی مواجه نیستید و در مراحل مختلف به واسطه برخی جزئیات غافلگیر خواهید شد.

در ادامه مراسم فرهادی ناشر بازی «شتاب در شهر ۲» در سخنانی کوتاه گفت: با سابقه ۱۵ سال فعالیت در حوزه نشر نرم‌افزار نزدیک به سه سال است که به صورت تخصصی وارد میدان عرضه بازی‌های رایانه‌ای شده‌ایم. با همین سابقه می‌گویم پتانسیل بالایی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای داریم. جوانانی داریم که واقعا! قابلیت تولید بازی‌های قابل رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.

«شتاب در شهر ۲» قابل رقابت با «نید فور اسپید»

فرهادی ادامه داد: از نظر بنده همین بازی‌ «شتاب در شهر ۲» کاملا قابل رقابت با نمونه‌های خارجی مانند «نید فور اسپید» است و این در حالی است که بدون حمایت این تیم جوان موفق به تولید این بازی شده‌اند. اگر حمایت‌ها بیشتر شود شک ندارم که می‌توانند از نمونه‌های خارجی هم پیش بیفتند.

وی افزود: در حال حاضر با هزار فروشگاه عرضه بازی و نرم‌افزار در سراسر کشور در ارتباطیم و از هفته آینده توزیع سراسری بازی «شتاب در شهر ۲» کلید خواهد خورد. درخواست ما این است که با توجه به قیمت پایینی که برای بازی در نظر گرفته‌ایم همه نسخه اصل را خریداری کنند و اجازه ندهند این بازی کپی شود.

این ناشر بازی‌های رایانه‌ در پایان گفت: از همه رسانه‌ها می‌خواهم کمی بیشتر به بازی‌سازان ایرانی توجه داشته باشند چراکه این جوانان بازی‌ساز تلاش‌های بسیاری دارند که دیده نمی‌شود و به همین دلیل است که در حق بازی ایرانی همواره ظلم می‌شود.

در ادامه این مراسم محمود صیدانلو رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در سخنان کوتاهی بر حمایت از بازی‌های مرتبط با رانندگی و ماشین‌سواری تأکید کرد و اعلام کرد فدراسیون متبوعش آماده مشارکت و حمایت مالی از بازی‌هایی از این دست را دارد.

در پایان مراسم بازی «شتاب در شهر ۲» رونمایی و کیک این بازی توسط طراح و ناشر بازی بریده شد.