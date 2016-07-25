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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

سومین ماراتن برنامه نویسی موبایل برگزار می‌شود

سومین ماراتن برنامه نویسی موبایل برگزار می‌شود

سومین دوره ماراتن برنامه نویسی موبایل شهریورماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای حضور در سومین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور از آغاز شد و تا پایان مردادماه زمان دارد. این مسابقات ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

ثبت نام در این مسابقات رایگان است و با توجه به محدویت اجرای آن، علاقه مندان به حضور در این مسابقات باید در قالب گروه های ۲ تا ۴ نفره از طریق آدرس http://MPM.SHARIF.IR ثبت نام کنند.

تیم داوری این مسابقات، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده است.

کد مطلب 3723053

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