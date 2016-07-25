به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای حضور در سومین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور از آغاز شد و تا پایان مردادماه زمان دارد. این مسابقات ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

ثبت نام در این مسابقات رایگان است و با توجه به محدویت اجرای آن، علاقه مندان به حضور در این مسابقات باید در قالب گروه های ۲ تا ۴ نفره از طریق آدرس http://MPM.SHARIF.IR ثبت نام کنند.

تیم داوری این مسابقات، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شده است.