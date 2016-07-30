عبدالحسین معظم فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه روز شنبه طی تماسی با سامانه ۱۲۵ این سازمان خبر از غرق شدن یک جوان ۲۵ ساله در رودخانه دز اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ امداد و نجات آتش نشانی دزفول به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: این جوان ۲۵ ساله اهل اندیمشک بوده که به همراه دو تن از دوستان خود در حین شنا کردن دچار حادثه می شوند.

معظم فر با بیان اینکه هر سه نفر در حد فاصل پل شناور و پل پنجم دچار حادثه شدند، افزود: دو نفر از آنها توسط مردم و به کمک خودشان نجات یافتند ولی متاسفانه یک جوان ۲۵ ساله در این حادثه غرق شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول عنوان کرد: اکیپ غواصی این سازمان را در محل مورد نظر اقدام به گشت زنی کرد ولی با تاریک شدن هوا و پس از سه ساعت تلاش بدون نتیجه به کار خود پایان دادیم و جست و جو به صبح یکشنبه موکول شد.