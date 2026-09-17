جوان ۲۰ ساله ساکن دزفول در رودخانه دز غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظم‌فر عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام غرق‌شدگی یک جوان ۲۰ ساله ساکن دزفول در رودخانه دز، بلافاصله اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی به محل اعلام‌شده در محدوده تال خانی (کت های ارزانی) اعزام شدند.

وی افزود: اکیپ غواصی پس از حضور در محل عملیات جست‌وجو را در محدوده اعلام‌شده آغاز کردند و پس از گشت‌زنی در رودخانه، موفق به پیدا کردن و خارج کردن فرد از آب شدند.

معظم‌فر ادامه داد: پس از خارج کردن فرد از آب، آتش‌نشانان اقدامات اولیه و عملیات احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و با حضور عوامل فوریت‌های پزشکی اقدامات درمانی لازم نیز انجام شد اما با وجود اقدامات انجام‌شده، این جوان ۲۰ ساله جان خود را از دست داد.

رئیس آتش نشانی دزفول در پایان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده این جوان و قدردانی از زحمات آتش نشانان از شهروندان خواست با توجه به اینکه در روزهای پایانی فصل شنا به سر می بریم ،از شنا کردن در مناطق ممنوعه و نقاط ناایمن رودخانه دز جداً خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.