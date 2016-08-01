به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بعد از آن که مسابقات مکعب ۵ در دو روز متفاوت برگزار شد تصمیم بر آن شد که در مسابقات مکعب ۶ از فرمت دور اول یعنی برگزاری مسابقات در یک روز استفاده شود.
این مسابقات در دو رشته فوتبال PES و FIFA در هر دو پلتفرم کنسول و رایانههای شخصی برگزار شد و تعداد شرکتکنندگان در این دوره به ۱۷۸ نفر رسید.
در ادامه اسامی قهرمانان رشتههای مختلف دور سوم آنلاین لیگ بازیهای رایانهای کشور را مشاهده میکنید:
رشته فیفا – رایانهی شخصی:
نفر اول: علیرضا امیرکافی
نفر دوم: ساسان فرهنگ
رشته فیفا – پلیاستیشن ۴:
نفر اول: محمد نظری
نفر دوم: الیاس ضامنی
نفر سوم: مهران علیزاده
رشته PES – رایانهی شخصی:
نفر اول: سیدعلی خوشدل
نفر دوم: علی مقصودی
نفر سوم: محمدصالح صفایی
رشته PES – پلیاستیشن ۴:
نفر اول: رضا نوبخت
نفر دوم: وحید سلمانزاده
آخرین مرحله آنلاین لیگ بازیهای رایانهای ایران، «المپیک ریو» نامگذاری شده است که در پایان هفته جاری برگزار شده و میزبان تعداد بیشتری از گیمرها خواهد بود.
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقات میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی لیگ بازیهای رایانهای ایران به نشانی www.cgme.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
نظر شما