نخست وزیر جدید تونس طی این هفته معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع در ریاست جمهوری تونس روز سه شنبه اعلام کرد که نخست وزیر دولت وحدت ملی این کشور که جانشین «الحبیب الصید» خواهد شد طی این هفته معرفی می شود.

این منبع تصریح کرد که رایزنی های سیاسی «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس با احزاب و سازمان های مدنی برای انتخاب نخست وزیر دولت وحدت ملی این کشور که از روز دوشنبه آغاز شده است سه شنبه نیز ادامه داشته و نخست وزیر جدید طی این هفته و ترجیحا چهارشنبه معرفی خواهد شد.

منبع مذکور خاطرنشان کرد که این رایزنی ها با مشارکت نمایندگان ۹ حزب سیاسی از جمله ندای تونس، النهضه، اتحادیه شغل و اتحادیه صنعت و تجارت انجام می شود.

از سوی دیگر «عصام الشابی» از رهبران حزب جمهوری که در رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر جدید تونس مشارکت دارد روز سه شنبه اعلام کرد که الباجی قائد السبسی رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه «یوسف الشاهد» از رهبران حزب ندای تونس و وزیر امور محلی در دولت الحبیب الصید را برای تصدی این منصب پیشنهاد داده است.

وی در عین حال افزود که قرار است شرکت کنندگان در رایزنی ها روز چهارشنبه نظر خود را در این خصوص اعلام نمایند و هنوز هیچ چیزی به صورت رسمی اتخاذ نشده است.

لازم به ذکر است که پارلمان تونس روز شنبه از «الحبیب الصید» نخست وزیر این کشور سلب اعتماد کرد و مجددا به وی رای اعتماد نداد.