ایستگاه تقویت فشار گاز در گناوه آتش گرفت+ عکس

به گزارش خبرنگار مهر، داراب عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان گناوه همجوار جاده گناوه - گچساران از ساعتی پیش دچار حریق شده است.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه در ۲۸ کیلومتری شهر گناوه و هشت کیلومتری روستای شول قرار دارد، ادامه داد: هنوز علت این حادثه مشخص نیست و نیروهای امدادی برای اطفای حریق به محل اعزام شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به اینکه اطلاعاتی در مورد خسارات جانی و مالی این حادثه در دست نیست، اضافه کرد: هم‌اکنون حریق در فاصله ۳۰ کیلومتری در شهر گناوه نیز قابل مشاهده است.

وی با اشاره به شدت این آتش‌سوزی، افزود: آسمان شهر گناوه هم‌اکنون قرمزرنگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه‌ای که دچار حریق شده دارای حساسیت بالایی است و خط لوله انتقال اتیلن غرب از همین منطقه عبور می‌کند. همچنین خط لوله آبرسانی کوثر و پنج خط انتقال نفت به جزیره خارگ نیز از این نقطه عبور می‌کند.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است که شدت آتش‌سوزی به قدری بالا است که هم‌اکنون امکان نزدیک‌شدن به آن برای نیروهای امدادی وجود ندارد.