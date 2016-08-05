حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان گناوه از بامداد روز شنبه دچار حریق شده که بر اثر آن سه نفر مصدوم شده‌اند و در حال حاضر در مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارند.

وی افزود: هر چند در ابتدا به ما اعلام شده بود که یک نفر نیز در این حادثه کشته شده ولی خوشخبتانه با حضور در بیمارستان گناوه مشخص شد که این حادثه تاکنون فوتی نداشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هم‌اکنون شعله‌های آتش بسیار زیاد است ولی پیش‌بینی می‌شود که این آتش‌سوزی در ساعت‌های آینده مهار شود.

وی ادامه داد: اعضای شورای مدیریت بحران شهرستان گناوه و همچنین مدیران شرکت نفت و گاز گچساران در محل حادثه حضور دارند.