قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله و تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه در نزدیکی روستای شول ساعاتی پیش دچار آتش‌سوزی شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه چهار نفر مجروح شده‌ که به مراکز امدادی اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به حضور مسئولان شهرستان گناوه در محل حادثه ادامه داد: مسئولان شرکت نفت و گاز گچساران نیز در محل حادثه حضور دارند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای کاهش خطرات احتمالی اندیشیده شده است و مناطق اطراف آتش‌سوزی تاسیسات گاز تخلیه شدند تا مشکلی پیش نیاید.

قائدی بیان کرد: برای مهار این آتش‌سوزی باید گاز موجود در خطوط تخلیه شود تا آتش‌نشانان حریق را مهار کنند.