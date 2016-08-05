  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۰۷

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر:

مناطق اطراف محل آتش‌سوزی تأسیسات گاز در گناوه تخلیه شد

مناطق اطراف محل آتش‌سوزی تأسیسات گاز در گناوه تخلیه شد

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: مناطق اطراف آتش‌سوزی تأسیسات گاز در گناوه تخلیه شد.

قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله و تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه در نزدیکی روستای شول ساعاتی پیش دچار آتش‌سوزی شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه چهار نفر مجروح شده‌ که به مراکز امدادی اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به حضور مسئولان شهرستان گناوه در محل حادثه ادامه داد: مسئولان شرکت نفت و گاز گچساران نیز در محل حادثه حضور دارند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای کاهش خطرات احتمالی اندیشیده شده است و مناطق اطراف آتش‌سوزی تاسیسات  گاز تخلیه شدند تا مشکلی پیش نیاید.

قائدی بیان کرد: برای مهار این آتش‌سوزی باید گاز موجود در خطوط تخلیه شود تا آتش‌نشانان حریق را مهار کنند.

کد مطلب 3732803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سید ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دلیل اتش سوزی های اخیر نارضایتی پرسنل وزارت نفت از وزیر نفته

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها