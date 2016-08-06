آتش سوزی خط لوله نفت گچساران به گناوه خاموش شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب در محل حادثه به خبرنگار مهر گفت: با بستن منبع تغذیه گاز در منطقه دالان و تخلیه خط در بالادست و پایین دست محل حادثه آتش خط لوله مهار و با اقدامات فنی نیروهای ایمنی،آتش خط لوله ۴۲ اینچ انتقال گاز ساعت ۵ بامداد روز شنبه ۱۶ مرداد به طور کامل خاموش شد.

بیژن عالی پور افزود: در این حادثه سه تن از همکاران عملیاتی و حراستی شاغل در محل، دچار سوختگی و جراحات ناشی از انفجار شده اند که سریعا به بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه منتقل شده و در حال مداوا هستند.

وی با اشاره به حضور به موقع ۷ تیم ایمنی و آتش نشانی در محل رویداد، افزود: نخستین گام در این عملیات اطلاع رسانی به شرکت نفت مناطق مرکزی و بستن چاهها و منابع تغذیه گاز در منطقه دالان بود؛ پس از آن از طریق انشعاب های فرعی، گاز موجود در دو سوی مقطع آسیب دیده تخلیه و به مشعل های اضطراری انتقال داده شد.

عالی پور ایمن سازی و اطمینان از مهار و محو کامل آتش را آخرین مرحله عملیات برشمرد که دقایقی پیش به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب افزود: در این حادثه به جز خط ۴۲ اینچ انتقال گاز دالان به لخته گیر ۱۲۰۰ گچساران که پس از توپک رانی در حال فشارگیری بوده، هیچ خط دیگری اعم از نفت یا گاز آسیب ندیده است.

وی یادآور شد: علت حادثه پس از پایان عملیات و بررسی دقیق تر اعلام خواهد شد.

عالی پور از حضور بموقع نیروهای عملیاتی شرکت نفت گاز گچساران و همکاری مقامات و مسئولان شهرستان گناوه، مردم ، نیروهای انتظامی و آتش نشانی منطقه و اداره hse شرکت نفت فلات قاره ایران تشکر و قدردانی کرد.