مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت هفت صبح امروز، در جریان اجرای عملیات عمرانی شهرداری در محدوده بلوار اندیشه گچساران، یک دستگاه بلدوزر با خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز به استان فارس برخورد کرد که این حادثه منجر به نشت گاز و وقوع آتش‌سوزی شد.

وی با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حادثه افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، جریان گاز در خط لوله آسیب‌دیده قطع شد تا از گسترش خطر و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون فرماندار گچساران تصریح کرد: با وجود شعله‌ور شدن محل حادثه، عملیات تخلیه گاز و مهار شعله‌ها با حضور نیروهای متخصص و تیم‌های عملیاتی در حال انجام است.

محمدی با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی محدوده حادثه خاطرنشان کرد: این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته و نیروهای امدادی و عملیاتی همچنان در محل حضور دارند تا ضمن کنترل کامل شرایط، اقدامات لازم برای رفع آسیب واردشده به خط انتقال گاز انجام شود.