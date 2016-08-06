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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

کلمبیا بر روی طرح خلع سلاح شورشیان با «فارک» به توافق رسید

کلمبیا بر روی طرح خلع سلاح شورشیان با «فارک» به توافق رسید

دولت کلمبیا و گروه فارک توافق کردند تا با رعایت مفاد سازمان ملل متحد، روند خلع سلاح شورشیان را آغاز کرده و به درگیری ۵۰ ساله پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت کلمبیا و شورشیان چپگرای «فارک» در تلاش برای پایان دادن به نیم قرن درگیری از توافق بر سر پروتکل امنیتی مورد تایید سازمان ملل و جدول زمانی اجرای معاهده صلح خبر دادند.

دولت رئیس جمهور «خوان مانوئل سانتوس» و گروه فارک دو ماه پیش (ژوئن) با امضای توافقی تاریخی متعهد شدند که در خصوص همه مسائل مورد اختلاف به تفاهم رسیده و با اعلام آتش بس به شورشیان فرصت تحویل اسلحه های خود را بدهند.

مطابق با توافق به دست آمده، اعضای فارک باید در ۲۶ جایگاه تعیین شده در کشور مستقر شده و ظرف مدت شش ماه از امضای قرارداد نهایی صلح، تسلیحات خود را به دولت تحویل بدهند.

در آخرین رایزنی که دیروز جمعه انجام شد، دولت به ۵۰ نفر از اعضای فارک اجازه نظارت بر روند اجرای مفاد توافق در سراسر کشور را داده و علاوه بر این به ۱۰ نفر دیگر از آنها نیز اجازه داد تا در محدوده ۲۶ جایگاه تعیین شده به رصد اوضاع بپردازند. علاوه  بر این قرار شده است که سازمان ملل متحد تصمیم گیرنده نهایی برای پایان مناقشات باشد.

  پیمان صلح کلمبیا که احتمالا به زودی نهایی و به همه پرسی مردم گذاشته می شود، محصول سه سال مذاکره مستمر میان دولت و شورشیان فارک با میانجیگری کوبا بود است و امید می رود که به طولانی ترین جنگ چریکی نیمکره غربی پایان دهد.

در این بحران داخلی که از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد، دستکم ۲۲۰ هزار نفر جان باخته و میلیون ها نفر آواره شدند.

کد مطلب 3733346
مریم خرمایی

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